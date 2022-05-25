台86線倒退嚕駕駛到案！　警開8紅單「最高罰6.6萬」再移送法辦

記者林悅／台南報導

網路社群5月23日晚上傳出一段影片，1部自小客車在行經台86快速公路東向西約5.6公里處，竟有高速「倒退魯」的危險駕車行為，危駕行為遭網友撻伐離譜，歸仁分局漏夜查緝，24日傳喚涉案陳姓駕駛人到案，訊後依違反道安條例告發8張紅單，並依公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦。

▲台南市警歸仁分局傳喚涉嫌在台86快速道路危駕的陳姓男子到案說明，除告發8張紅單，並依公共危險罪嫌函辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁警分局指出，雖然沒有民眾報案，但警方仍主動積極調查，漏夜沿線調閱數十支監視器鏡頭，過濾上百部車輛，終於5月24日比對出陳姓駕駛涉有重嫌，並傳喚到案說明。

全案訊後除依公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦外，並依道路交通管理處罰條例第21條1項4款、第43條1項1款、第43條4項、第33條1項3款、第33條1項4款、第33條1項6款、第33條1項7款、第33條1項8款等相關規定舉發8張紅單，罰金約27000-66000元，吊扣汽牌6個月。

歸仁警分局長邱顯良表示，為有效遏止台86線快速公路危險駕車，該路段已列為交通稽查重點，不定時派員執行稽查取締違規。今年1月迄今在臺86線路段取締危險駕駛及超速等違規共180件，而在快速公路上危險駕車行徑，罔顧自身及漠視他人生命、身體安全之心態，實不可取，警方絕不容許類此危險駕車行為，針對危害用路人交通安全之不法行為，本分局必強力取締且嚴辦究責，絕不寬貸，在此並呼籲民眾應遵守交通安全規則，切勿有競速、蛇行或其他危險駕車行為，以身試法。