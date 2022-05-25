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葉毓蘭陰轉陽！跑遍4委員會、參與甲動　每天狂喝清冠茶防疫無效

▲葉毓蘭24日晚間快篩陽性。（合成圖／翻攝自葉毓蘭臉書、記者林敬旻攝）

▲葉毓蘭24日晚間快篩陽性。（合成圖／翻攝自葉毓蘭臉書、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委葉毓蘭24日早上指自己與確診的民進黨立委高嘉瑜國會研究室比鄰，出現咳嗽、流鼻水等病症，所幸兩度快篩陰性；但本以為沒事的葉毓蘭，晚間快篩結果卻是陽性，目前正等待PCR結果。面對疫情，葉毓蘭說，她自己除每天狂喝防疫茶、清冠茶以及補充維他命C外，好像也別無他法。另外，葉毓蘭也透露自己快篩陽前，曾去4個立法院委員會，包括程序委員會，又出席國民黨團針對監察院副院長同意權投票案發動的甲級動員。

葉毓蘭24日早上在臉書抨擊美國總統拜登外，也透露這2天她住的立法院會館有同仁確診，辦公室比臨的高嘉瑜染疫，而自己早上起來則是咳嗽、流鼻水及頭昏眼花。所幸葉毓蘭這2天用自費購買的香港試劑快篩，結果只有一條線（陰性），所以又泡了一壺清冠茶預防，盼能撐過此次疫災。

不料，本以為沒事的葉毓蘭，晚間再次快篩，結果卻「陰轉陽」，再以台灣試劑確認，一樣是陽性。

葉毓蘭在臉書表示，她23日在立法院跑了3個委員會質詢，當時就覺得沒有太舒服，有點畏寒，但自己仍撐到下午4時過後才回宿舍，沒想到24日凌晨3時許醒來後，就開始流鼻水、咳嗽，且覺得有點發燒。

葉毓蘭說，24日國民黨團針對監察院副院長同意權投票案發動甲級動員，自己中午又有程序委員會，又代理擔任主席，不能不去。經早上跟中午兩次快篩都陰性後，她到立法院醫務室拿普拿疼，乖乖回宿舍休息、吃藥，還連續喝兩大壺從中藥房買回來的防疫茶、清冠茶，結果晚餐過後快篩，兩次都是兩條線（陽性）。

葉毓蘭表示，她快篩後立刻上網預約中正紀念堂的車來速PCR，所幸趕上了夜間門診，現在還在等報告。而目前原準備好的25日質詢、修法，恐都無法參加了。

葉毓蘭也說，「這個周末身邊有很多人確診，與自己的距離越來越近。我除了每天狂喝防疫茶、清冠茶，猛嗑檸檬、奇異果補充自己的維他命C之外，好像也別無他法。」

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