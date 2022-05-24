草莓網也能買到台灣EUA認證快篩　最便宜平均每劑只要46元

▲香港草莓網防疫專區集結鼻咽快篩、唾液快篩等多款品牌。（圖／草莓網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

本土疫情嚴峻，指揮中心24日公布全台新增8萬2363例本土，目前累計確診病例逾140萬人。民眾對於快篩試劑需求高，自開放海外購入後，跨境電商平台連日湧現搶購潮，香港草莓網開賣一劑最便宜46元，又免排隊，統計12天累積賣出高達65萬劑；平台除持續上架歐盟認證的多款品牌鼻咽快篩、唾液快篩，現在也能買到台灣EUA認證快篩試劑。

指揮中心開放免申請專案核准，可從海外自行輸入快篩試劑後，跨境電商平台立刻成為民眾採買的一大管道，草莓網因提供鼻咽快篩、唾液快篩等多款品牌，上網就可以輕鬆購買，下單後直接寄送到家，不用外出排隊搶，又能一次購足100劑，且產品通過歐盟認證，在疫情期間造成夯賣，統計5/12至5/23開賣12天快篩試劑，已被台灣消費者秒殺3萬8千組、65萬劑，反應出龐大需求量。

▲草莓網全新上架台灣EUA認證的「Wondfo萬孚」快篩試劑，與 Hotgen熱境生物推出組合販售，最便宜平均每劑只要46元。

草莓網也開設防疫專區集結各款快篩試劑品牌，方便民眾選購，其中HOTGEN熱境生物、Gene Science峻山生物醫療、亞輝龍YHLO三款鼻咽快篩，價格便宜，以100劑包裝計算，平均一劑只要46元；今更全新上架持有台灣EUA認證的「 Wondfo萬孚」，與Hotgen熱境生物推出快篩試劑組合，提供100劑裝販售，每劑平均46元，即日起購買快篩享95折優惠之外，滿額新台幣4000元，再加碼回饋會員1000枚東森幣。

另也有針對老人和小孩推出的唾液試劑，草莓網上架「RAYCUS新冠口腔唾液快速檢測試劑套裝」，通過ISO與歐盟CE認證，15分鐘內能知道檢測結果，50入售價3999元、平均一劑80元，相較國內開賣一劑175元便宜不少。

▲香港草莓網販售「RAYCUS新冠口腔唾液快速檢測試劑套裝 (口含式」，適合不敢戳鼻子快篩的人、小孩及長者。

草莓網總經理伍佩瑩表示，目前最熱銷的10款鼻咽快篩試劑中，銷售數量前三名分別為HECIN和信15000件（15萬劑）、愛康13000件（2萬1千劑）、SkyPro4000件（20萬劑）；唾液試劑分別BIOANTIBODY佰抗1200組（4.6萬劑）、Raycus 1400組（5萬劑），以產品組合來說，100劑是目前最熱銷的品項。

草莓網也提醒，由於關貿網路股份有限公司為防止冒名申報、落實稅賦公平，需要實名認證制，下訂時也記得同步下載註冊財政部關務署EZ WAY 易利委 APP，會讓通關流程更加便捷迅速。