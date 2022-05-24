王毅將訪南太8國並主持外長會　外界聚焦中索安全協議實質內容

▲大陸國務委員兼外長王毅將訪問南太平洋島國。（圖／翻攝自中國外交部）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅將於5月26日至6月4日前往索羅門群島、吉里巴斯、薩摩亞、斐濟、湯加、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、東帝汶等8個南太平洋島國進行正式訪問，同時，王毅也將在斐濟主持第二屆中國—太平洋島國外長會。

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）與大陸國家主席習近平（右）。（圖／翻攝中新社）

值得注意的是，這是大陸和索羅門群島簽下雙邊安全合作框架協議後，王毅首次訪問索羅門群島。由於該協議內容保密，甚至被以美國為首的西方國家認為是解放軍搶下「第二島鏈」建立灘頭堡的第一步，格外引起外界關注。

根據《紐約時報》等多家外媒報導，該份協議草案中提到，索羅門群島可根據自身需求，要求大陸派遣警察、武警、軍事人員等執法及武裝力量赴索羅門群島協助維護社會秩序，保護人民生命財產安全。協議還提到，允許中國提供「其他任務方面協助」，並特別要求保密，強調「任何一方不得向第三方洩漏合作資訊」。

此外，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在大選落敗，外界分析主因也和莫里森未能阻止大陸在澳洲傳統上具有很大影響力的南太平洋地區簽署協議而備受批評。