吃不起別煩惱！農委會將推免費拿「食材暖暖包」　下週公布資格

▲陳吉仲說，免費拿「食材暖暖包」細節預計下週說明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

原物料成本不停高漲，導致很多畜產品價格、民生物品等都跟著漲，農委會將以「食農教育法」為出發，在全台農漁會、賣場等在特定期間設置「平價專區」外，更要推出一天1000份「幸福餐盒」，針對真的買不起的人也會提供免費「食材暖暖包」，細節預計下週對外公布。

陳吉仲今出席「111年度立法院有機農業推廣會」，受訪提到，原物料成本上漲，畜產品價格也上漲，但都必須尊重市場機制，只是會導致民生物資價格上漲，擔心影響較弱勢及薪水低的青年族群，因此希望有個叫做「吃得飽」計畫，分成農村跟都市型，預計下週對外說明相關細節。

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陳吉仲進一步說，農漁村本來就有綠色照護站，會透過村里長搜集真的比較需要協助的對象，且有別於衛福、社會體系的對象，由農委會來供食供餐，如推「食材暖暖包」，分免費跟付費，免費會提供給真的買不起的人，付費則會在農漁會或全聯等賣場建構消費者需要的「平價專區」，類似颱風期間等特殊狀況價格高漲時推出。

陳吉仲指出，為推廣水產品並結合食農教育，如鯖魚很貴，但可搭配吃得飽計畫，鎖定青年階層，推1天1000盒的「幸福餐盒」平價便當。不過有網友認為，也太少了吧，陳吉仲強調，也希望再加個0更好，會再盤點經費，但不能影響市場機制。