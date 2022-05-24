深藍恐滅絕？支持者民調「半年二度腰斬」　藍綠勢力最新比率1:2.43

▲當前藍綠基本盤出現變動，圖為國民黨高雄市長候選人韓國瑜造勢。（圖／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會24日公布最新民調，其中，針對台灣人的政黨認同，數據顯示，20歲以上有三成六是泛綠，有一成五是泛藍認同者，其中1.8%深藍，約一成三淺藍；此外，有四成三中性選民，若比較近兩次結果，深藍從3.4%降為1.8%，幾乎腰斬，而這已經是半年來第二次，意味深藍可能成為瀕危動物，有滅絕之虞。

▲政黨認同民調，點圖可放大。（圖／台灣民意基金會提供，下同）

該份民調以「目前國內有兩個主要政黨，國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」為題，結果發現：8.8%非常接近民進黨，27.1%還算接近民進黨，13%還算接近國民黨，1.8%非常接近國民黨，42.9%中性選民(或獨立選民)，6.4%不知道、拒答。

換言之，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，有三成六是泛綠認同者，其中深綠8.8%，淺綠約二成七；同時，有一成五是泛藍認同者，其中1.8%深藍，約一成三淺藍，而中性選民占四成三。泛綠支持者比泛藍支持者多21.1 個百分點。

而從另一個角度看，目前台灣藍綠勢力比率是1:2.43，也就是說，泛綠支持者約泛藍支持者的2.43倍，這是最新最精確的藍綠基本盤。

本次調查訪問期間是2022 年5 月16-17 二天；以全國為範圍的20 歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1077 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。