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手機網速老是變卡變慢？小心是平常「這個動作」影響

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲滑手機時最怕網速變慢。（圖／翻攝pakutaso）

實習記者廖翊慈／綜合報導

現代人手機不離身，任何事只要連上網路，想查資料、交朋友或玩遊戲都沒問題，但若是手機的網速變慢，程式及網頁跑不動，就會讓人變得無奈又煩躁。就有日本媒體指出，手機網速變慢的原因，不一定全因訊號不佳，可能是因為平常的一動作所造成。

根據日本媒體PHILEWEB報導，行動數據可說是手機的「生命線」，若是訊號不佳，影響的不只是手機的通訊功能，連手機多數應用程式都無法正常運作，即使手機的功能再好也沒用。而影響手機網速的原因之一，就是我們每天都會使用的充電線。

▲▼手機充電，充電線，手機。（圖／pixabay）

▲手機的網速變慢，有可能是受到充電干擾的影響。（圖／pixabay）

報導指出，這個原理有點像以往一些手機的內置收音機，或電視調諧器，插入的耳機線起到了天線的作用，接收靈敏度會增加，但充電線會發出干擾的輻射。這是因為USB等數據傳輸接口，是採用差分信號的串行傳輸方式，這可能會干擾手機的內置天線並降低網路品質。

因此，大多數智慧型手機在適當的位置，都有一個降低共模噪聲的組件（又稱共模濾波器），但多多少少還是會因為USB充電線，影響手機的網速，許多手機製廠也了解這個原理，因此越來越多手機支援無線充電盤。

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關鍵字：

智慧型手機充電線網速網路

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