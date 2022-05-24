快訊／計程車強制投保旅客責任險　違反業者最高處3萬元罰鍰

▲立法院三讀通過《公路法》修正草案，強制計程車客運業者投保旅客責任保險。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會24日三讀通過《公路法》第65條條文修正草案，強制經營計程車客運業者應投保旅客責任保險，未依規定投保旅客責任保險者，處新台幣3000元以上、3萬元以下罰鍰，並明定應有1年的宣導期。

民進黨立委張廖萬堅在提案說明中表示，鑒於公車、客運、遊覽車、捷運、台鐵、高鐵、飛機與客船等公共運輸交通工具，法律均明文強制業者投保旅客責任險，唯獨計程車的規範不完全，因次提出修法使經營計程車客運業者也應投保旅客責任險。

三讀條文明定，汽車所有人應依強制汽車責任保險法的規定，投保強制汽車責任保險。電車所有人應在申請公路主管機關發給牌照使用前，依交通部所定的金額，投保責任險。

三讀條文規定，公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業，皆應投保旅客責任保險；其最低投保金額，由交通部定之。

三讀條文明定，未依規定投保旅客責任保險者，公路汽車客運業、市區汽車客運業與遊覽車客運業處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰；計程車客運業處新台幣3000元以上、3萬元以下罰鍰。

三讀條文也提及，計程車客運業投保旅客責任險應有1年的宣導期，計程車客運業自本法修正公布日起1年後適用。

張廖萬堅指出，根據交通部統計資料，全國計程車共9萬1755輛，其中因加入車隊且已投保旅客責任險者約占51%；另外近45萬輛計程車有待宣導投保強制旅客責任險，約占49%，因此修法增列對計程車客運業強制投保旅客責任險，應有1年的宣導期。