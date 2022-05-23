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帽T殺手欠賭債「為600萬行凶」！認了擊斃咖啡商：盼共犯一起受罰

▲▼新店帽T槍手搭機照曝光，左邊是兩岸科股長蘇信雄，右邊是偵一大隊第二隊長鄭富禎。（圖／記者張君豪翻攝）

▲帽T殺手黃泳群（中）逃往大陸遭遣返收押，23日出庭認罪。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者閔文昱、黃哲民／台北報導

新北市何姓咖啡商去年11月在家門口遭人以近距離連開4槍身亡，專案小組查出凶手黃泳群是透過陳憲民與金主認識，談好以600萬元代價行凶，陳男還曾陪黃嫌去試槍。台北地院23日開庭審理，黃男全部認罪，並坦承因積欠賭債，才接受委託犯案，希望法官能審酌他到案認罪並供出其他共犯供檢警追查，從輕量刑。至於另外2名被告則是否認犯行。

據了解，綽號「勇仔」的黃泳群在2021年11月22日清晨犯案，身穿帽T槍殺剛送小孩上學回家的何姓咖啡商後逃逸，經過多次變裝、轉搭各式交通工具、丟棄做案用槍枝，搭機逃往福建廈門，行凶逃亡過程明顯經過縝密計畫，但黃因新冠肺炎防疫措施，一落地就被由公安監控隔離在當地旅館，12月被遣送押解回台後，由台北地檢署檢察官依殺人罪嫌聲押禁見獲准。

▲▼穿帽T的殺手犯案後跑離現場，警追做案車竟詭異轉讓多手，警高層開會聽簡報 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲穿帽T的殺手犯案後跑離現場。（圖／記者陳以昇翻攝）

專案人員追查發現，何姓死者另一個身分是製作違法減肥藥師，近年結識了天道盟華山會成員許杜群（阿杜）等人，何男常常與華山會成員討論製造毒品的技術研究。不料在2021年間，許杜群懷疑何男洩漏製毒機密，因此透過至尊盟尊合會的會長張景欽（阿和），在高雄以600萬元代價找積欠賭債的黃泳群（勇仔）行凶，並約定扣除槍彈等必要費用後，黃可拿到400萬元。

許杜群安排好計畫後，2021年10月20日搭機前往杜拜避風頭，而張景欽在黃男落網後，計畫搭機逃跑，卻在機場被專案小組拘提到案。檢警進一步抽絲剝繭，還逮到中間人陳憲民曾送錢給黃男的家人，涉案3人今年4月6日被台北地檢署依殺人等罪嫌起訴。

▲▼「帽T殺手」做案衣服在龍山寺被找到，槍枝則在在出境航廈外水溝尋獲。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲「帽T殺手」做案衣服在龍山寺被找到，槍枝則在在出境航廈外水溝尋獲。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃男在檢方移審法院的接押庭中，認罪並表示對何男家屬「很抱歉，我做錯事了！」北院23日下午開庭審理，黃男仍表示，「我從頭到尾都承認犯罪！」辯護律師表示黃男因積欠賭債，才受共犯之託殺人，到案認罪並供出其他共犯供檢警追查，盼能從輕量刑。

黃男還聲稱，開刀切除腫瘤後，醫師叮嚀5年內可能復發，所以每3個月要回診檢查一次，但他羈押後已錯過2次回診，上個月起連續拉肚子好幾天、每天腹瀉20幾次，他很擔心是不是腫瘤又長出來，不想就這樣病死，盼法官通知北所讓他到醫院回診，另外還希望，可以看到共犯跟他一樣受處罰，並想當面跟被害人家屬道歉。

▲▼「新店帽T殺手」被羈押禁見，轉送台中看守所收押兼隔離。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲「帽T殺手」黃泳群聲稱希望回診確認癌症沒復發，不想這樣病死。（資料照／圖／記者陳雕文翻攝）

至於被黃男供出的同案被告陳憲民、張景欽，至今都在押，2人於23日出庭則矢口否認犯罪，陳憲民辯稱案發前1、2年就介紹黃男與張男認識，不可能預知後來會發生殺人案，他也沒陪黃男跟張男去墾丁某墓園試槍，他受託轉交20萬元給黃男家屬，不曉得這是安家費。張男也強調，「（事情）不是我做的！」更宣稱有些口供是警方逼他照著說的。為此，法官將先查明張男的警詢內容有無遭刑求逼供。

▼陳憲民疑似擔任新店咖啡商命案的中間人角色，還幫忙送嗆手安家費。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼新北市何姓咖啡商住處附近遭連開4槍身亡，穿著帽T殺手黃泳群當天下午搭機逃往大陸，檢警查出陳憲民(圖)疑似居間介紹還代付安家費。（圖／記者劉昌松攝）

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