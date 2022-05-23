幕後／高嘉瑜指控被邱志偉傳染　綠營炸鍋！內部群組圍剿對話曝光

▲民進黨立委高嘉瑜23日指控，民進黨立委邱志偉在立法院議場內未戴口罩喝咖啡。（圖／高嘉瑜辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委高嘉瑜確診後，23日指控是同黨立委邱志偉傳染的，馬上掀起議論；而在民進黨立院黨團內部群組，立委們也多不認同高嘉瑜的行為，包括邱議瑩、林宜瑾、管碧玲都出聲，而邱志偉更痛斥，「為了自己網路聲量，無釐頭莫名指控同事，是出賣自己靈魂」。

高嘉瑜23日下午透過媒體Line群組發布兩則自錄的影片，指控是同黨立委邱志偉傳染給她的，在各家媒體報導之後，馬上掀起外界議論。高嘉瑜則在傍晚時向邱志偉道歉，澄清自己是「開玩笑的」。

不過，據黨內立委轉述，在民進黨立院黨團內部群組，已有多位立委留言指責高嘉瑜，好比邱議瑩就丟出高嘉瑜傳給媒體的影片直言，「確診不可恥，也不宜指責身邊的人，更何況用『兇手』這樣的字眼太過火！」

高嘉瑜則馬上在群組內貼出自己的道歉聲明，不過林宜瑾也跟著留言表示，「確診都是孤不二三衷，誰願意啊？怎麼可以如此怪同事？即使開玩笑，這趴一點都不好笑」。

接著，邱志偉則親自在群組中說，「為了自己的網路聲量，無釐頭的莫名奇妙的指控自己的同事，是出賣自己的靈魂，可惜了！可惜了！」

據轉述，在邱志偉留言後，高嘉瑜馬上道歉表示，「對不起邱志偉委員」；不過，邱志偉接著說，「我服務處助理5月3號確診，5月13號康復回到工作崗位」、「希望高嘉瑜委員以後不要胡說八道濫殺無辜，希望您跟媒體跟社會大眾證種澄清跟道歉，否則我解離之後立刻提告」。

隨後，管碧玲在內部群組丟出媒體的報導詢問高嘉瑜，既然是開玩笑的，看是否可以跟媒體溝通做調整。高嘉瑜則丟出媒體針對她已經道歉的最新報導。

不過，邱志偉繼續留言說，「高委員請問您戴口罩喝咖啡？我在議場鮮少聊天講話，都是您來跟我說話，這一點隔壁的蘇委員跟賴委員應該可以證明吧！」

邱志偉說，「您到底在嚴厲譴責什麼？您應該譴責的是您自己的良心跟靈魂吧！」他接著向群組內同事說，「我鮮少在群組發言，請問各位兄弟姐妹您們可以忍受這樣的同事嗎？我再不嚴正表態，大家都可能成為下一個受害者」。

邱志偉繼續說，「一臉嚴肅的事情，指控我是兇手，主動用錄影的方式提供給媒體，這個像開玩笑嗎？高嘉瑜委員您太可笑了！」