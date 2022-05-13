開箱好市多帳篷炸出一堆毛　網酸都市傳說成真：原來是租借中心

記者黃翊婷／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品眾多，加上退貨方便，深受台灣民眾喜愛，但一名網友12日在臉書PO文抱怨，在好市多買帳篷，回家打開竟然有明顯使用過的痕跡，尼龍繩甚至都出現脫線狀況，讓他超級傻眼。文章公開之後，有網友留言調侃，「原來是帳篷租借中心啊」、「露營到好市多租帳篷，我以為是都市傳說」；不過，業者事後已聯絡原PO致歉，並表明願意負責。

▲原PO買到被使用過的帳篷。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說，下同）

原PO在臉書社團「「Costco好市多商品經驗老實說」PO文聲稱，在好市多買了一頂帳篷，回家一打開就看到明顯搭過的痕跡，根本就是中大獎。而在附上的2張照片中，可以看到尼龍繩已經被使用到出現脫線狀況，炸出一堆毛線，金屬桿上也有些許磨擦痕跡。

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文章公開之後，吸引超過5000名網友按讚關注，並紛紛留言表示，「原來是帳篷租借中心啊」、「露營到好市多租帳篷，我以為是都市傳說」、「我買過裡面有死蚊子的捕蚊燈」、「我買過別人用過的兒童安全柵欄」。

▲有網友認為好市多品管有問題，也有人覺得是廠商的問題比較大。

也有網友認為是廠商的問題較大，因為東西退回好市多，接著會直接退回廠商，有些廠商會檢查過，確定沒問題再上架，有些則會直接打掉，原PO買到的帳篷外表看起來無破損，可能是廠商沒檢查就直接上架；另一名網友也建議，買到有問題的商品退貨就好，若廠商被退貨太多次，好市多會看數據做處置，畢竟這屬於內耗成本，員工薪水不應該都耗在這種事情上。

對此，原PO在原本的文章中更新處理進度，他表示，已經接到好市多來電主動表達歉意，因為當天在該店購買帳篷的客人只有他，業者表明願意負責，他也覺得可以接受，不需要為難彼此，最後還補上一句，「好市多加油啦，不要被奧客打敗了。」