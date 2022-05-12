好市多熱銷食物「悄悄漲價」　她搶到1包不剩！網曝原因：照樣回購

▲架上被一掃而空。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

就算漲價也要買？一名女網友透露，週三（11）日去好市多賣場，發現熟食專區一片空，所幸角落還有一包烤雞腿，她秒放入購物車裡，不過瞄了一下價格，竟發現悄悄漲價了。文章引發討論，不少網友曝1原因，並直呼就算雞腿漲價也是會願意回購。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，昨（11）日去逛賣場時，發現熟食區的烤雞大腿竟悄悄漲價，且架上也被搶購一空，讓她好奇拋問「大家都覺得太好吃非買不可？」

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所幸在小角落還有唯一最後一袋，讓她哭笑不得直呼，就算漲價還是願意掏錢買了，「怎麼有一種感恩的感覺啊～嗯對，我也非買不可...尤其是剩下最後一袋！」據了解，過去一袋有8隻烤雞腿售價299元，如今漲價到329元。

▲烤雞大腿默默漲價30元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，多數網友直呼，漲30元仍比外面便宜，因此仍願意買單，「平均一隻烤雞腿41元，我各人認為CP值很高了」、「現在連菜市場的雞肉都在漲價阿」、「禮拜一去買還是299元」、「其他大賣場也漲很凶，喜歡吃可以買」、「外面雞蛋跟雞肉老早就漲了」、「我把皮骨全去除，一隻腿肉包一包冷凍，炒菜、炒飯都很方便，烤好的大雞腿，一隻才$41元，當然是肉雞，嫌棄口感不夠好的就略過吧」。