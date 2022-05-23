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台北老牌百貨欣欣大眾進攻「元宇宙」　打造北市最大VR場域

▲欣欣大眾打造VR遊戲場域 。（圖／業者提供）

▲欣欣大眾打造會員制虛擬實境、擴增實境場域，預計11月開幕 。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年邁入第50年的台北老牌百貨欣欣大眾，今（5／23）對外宣布與懷緯生技合作，於新生北路上的B棟賣場，設立全台首座AR／VR健康促進訓練場館「元世紀MeSha VR戰能訓練基地」，場地面積近千坪，預計今年11月開幕。

看準近年VR的應用越來越廣泛，發展趨勢也逐漸成熟，南緯實業集團旗下的懷緯生技以此跨足健身娛樂產業，與欣欣大眾合作，進駐玩具反斗城樓下的大型空間，打出會員制、私密空間，運用VR與AR技術，不僅提供娛樂休閒，還要針對「健身」元素，打造專屬訓練設備器材與高科技身體偵測及與紀錄配備。

甚至還會導入軍事訓練及對戰模擬場景，強調使用與軍用同等觸感的模擬槍械等戰鬥裝備，讓消費者藉由身歷其境的虛擬世界，達到真實自我的體能促進效果。除訓練服務外，場內也提供餐飲與養生銷售服務，打造全方位的氛圍，場館面積達到926坪，預計開幕後也將是全台北市最大的VR／AR的休閒訓練場域。

目前規模較完整的VR體驗場域，為三創生活內、由HTC設立的VIVELAND VR 虛擬實境樂園，集結多款VR遊樂內容，主打虛擬與真實零誤差、比真實更真實的體驗環境，業者也不定期打造體驗主題，讓消費者能體驗更多VR的沈浸式娛樂。

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