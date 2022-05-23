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大陸 大陸焦點 特派現場

22歲妹戀上60歲人夫！不滿遭甩哭討8800萬...嗆：否則公開激戰片

（示意圖／Pixabay）

▲22歲妹子威脅曝光私密影片要錢。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

畸戀變調！大陸一名22歲女子與60歲已婚男子發展出父女戀，但兩人交往1年多分手後，女方竟拿出交往期間的偷拍性愛影片威脅，要求對方支付人民幣2,000萬元（約新台幣8,886萬元），而她勒索男子的原因居然只是想「拿到錢後在北京站穩腳跟」，令眾人和法官傻眼。

綜合陸媒報導，于姓女子2021年1月與當時年近60歲的宋男認識，雖然兩人年齡相差近40歲、男方又已婚，但兩人仍發展出婚外情。然而，雙方僅交往1年多就因細故分手，但令宋男始料未及的是，于女之後竟以偷拍的性愛影片威脅，向他勒索2,000萬元，否則就要公開兩人的私密影片。

宋男在偷吃曝光和交出錢財之間選擇了前者報警，于女被捕後供稱：「我就想向他多要點錢，好讓我在北京扎穩腳跟。」而這價值觀錯亂的想法，最終也嘗到法律制裁。上海市海澱區法院近日作出一審判決，于女被依敲詐勒索罪判處3年6個月徒刑，還要繳納罰金。

網友們對於于女最終在監獄站穩腳跟表示，「想一步登天終究還是太年輕了」、「2,000萬開什麼玩笑？這屬實是把自己給玩死」。還有人笑說：「分手費就要2,000萬，北京的物價可真高阿。」

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