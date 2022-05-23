Cama為何贏不了路易莎？內行點出「3缺失」：差很多

▲台灣街上隨處可見連鎖咖啡廳。（圖／記者林裕豐攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

台灣連鎖咖啡廳越開越多，其中以平價且環境舒適的路易莎廣受民眾喜愛。就有一名網友疑惑，認為同為走平價路線的Cama，明明咖啡品質不差，為何人潮卻不如路易莎？有內行人點出3點指出「Cama只適合外帶咖啡。」

一名網友在PTT以「Cama真的輸路易莎很多嗎！？」為題發文，表示明明兩家咖啡廳的價位差不多，好吃程度也沒差多少，但他每次路過這兩家咖啡廳時，路易莎的人潮遠遠大於Cama，讓他相當不解，「究竟路易莎有什麼地方能讓它海放Cama？」

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▲網友提出疑惑，為何Cama人潮遠不及路易莎。（圖／翻攝自PTT）

貼文吸引一票「卡馬派」表示，「Cama的咖啡直接完勝路易莎」、「Cama的豆子我還會買回去自己磨自己沖」、「 Cama的咖啡品質超好」、「Cama好喝很多」、「Cama喝過無數次，路易莎0次」、「Cama是咖啡店，路易莎是早餐店」、「Cama超讚好嗎」。

不過就有多數網友點出Cama似乎只有「咖啡」贏過路易莎，整理出3點不想回訪的原因，像是Cama的分店太少、座位小又不舒適，以及供應的品項選擇不多等等，「cama椅子不好座，沒插座」、「cama店太少」、「位子太少，不好坐，而且味道很重」、「cama座位10個以內，椅子有些是木頭椅難座，偏外帶咖啡店吧」、「比店面量，輸很多」、「開放式夏天根本熱爆」、「Cama可能比較好喝但環境不佳」、「cama沒什麼座位，有的店營業時間也不長」。

▲網友點出不願回訪的原因。（圖／翻攝自PTT）