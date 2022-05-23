跟隨白沙屯媽祖「卻不追著轎子走」　他沿路做1件事！網友超佩服

▲「Good 滾滾 Good」一行人沿路撿垃圾。（圖／Good 滾滾 Good授權引用，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

苗栗縣白沙屯媽祖8天7夜進香活動縱跨苗、中、彰、雲四縣市，來回共計400公里行程，數萬信眾跟隨「粉紅超跑」長途跋涉，主持人「Good 滾滾 Good」也在其中，他透露自己已經跟隨5年了，因為想回饋些什麼，所以便沿路「撿撿垃圾」。照片曝光後，也吸引網友狂讚。

「Good 滾滾 Good」在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會粉絲專頁」上貼文，直呼「海放組夾夾樂初體驗～第一天就累到歪腰」，原來他已經跟隨「粉紅超跑」5年，因為心想著自己已經擁有許多，不用再追著轎子走，所以便想沿途撿垃圾回饋一下。

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「Good 滾滾 Good」還分享，他們一行人在路上有撿到只吃一口的便當，「阿捏嗯湯（這樣不行）」，大家一定要珍惜食物！而在留言處，他也呼籲大家，如果有垃圾一定要找垃圾桶丟。

值得一提的是，這則20日發出的貼文曝光後，「Good 滾滾 Good」22日就發現，「垃圾明顯變少了」，真的很感謝大家的協助與重視，他也邀請大家「準備你的夾子，一起加入撿福報的行列吧～」

貼文底下，也有不少網友回應，「辛苦了！善循環的力量從你身上發酵中」、「走了多年，最佩服的是走在最末端，沒人知道默默付出的英雄們，帶著長夾，沿路收拾大家落地的垃圾」、「謝謝您們的愛心服務」、「值得學習的典範，辛苦你們，謝謝你們」、「一路上我們好像遇到很多次，真心覺得你們真的好棒，謝謝你們大家」。