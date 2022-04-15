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社會 社會焦點 保障人權

四海幫大哥「劫3400萬」無罪！　10年大逆轉原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

鄧姓女Uber司機2018年10月間接受委託幫涂姓黃金買賣業者收款，中途下車買鹹酥雞，沒想到車上3400萬元被搶匪洗劫一空。後來警方循線逮到幕後主使者四海幫大哥郝廣民，他一審被台北地院依強盜罪判處10年，結果二審大翻盤，高等法院因為證人翻供，改判他無罪。

▲北市3千萬搶案幕後藏鏡人曝光！（圖／記者張君豪翻攝）

▲郝廣民被控指使小弟搶劫，結果在二審大翻盤，改判無罪。（資料照／記者張君豪翻攝）

鄧姓女司機受託幫涂姓黃金買賣業者收款，2018年10月29日晚間與王姓女友人在長安西路「新加坡舞廳」及南京東路2處收款後，載著大量現金行經中坡北路，她臨時停車去買鹹酥雞，沒想到3名持刀綁匪趁機衝上車行搶，把她的車開到忠孝東路五段附近，才改搭接應的轎車離開。

▲▼3千萬現金連車劫走…逃亡沒錢就砍人搶財　男中壢落網合併刑期已17年！。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林東賢在逃亡期間沒錢就砍人搶財。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

事後經過清點，確認搶匪一共得手3400萬元。警方循線追查，逮到其中一名搶匪林東賢，林男供出分贓過程，參與下手的3人都只拿到100萬元，並咬出幕後主使者是四海幫大哥郝廣民。雖然郝廣民矢口否認指使小弟行搶，堅稱是被林男挾怨誣陷；但台北地院一審仍依加重強盜罪判他10年有期徒刑，同時宣告沒收犯罪所得。

全案上訴至高等法院，合議庭認為，光憑現有證據無法證實郝廣民有親自參與搶案，僅憑林男的供詞，難以斷定他就是主謀，況且對於郝廣民是否為主持分贓之人，林男的前後證述不一，就連其他證人也當庭翻供，檢方也沒有其他更明確的證據，最終裁定撤銷原審判決，改判郝廣民無罪，全案仍可上訴。

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