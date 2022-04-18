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女編導控聯誼男騙砲　PTT訴苦「性侵我朋友」下場慘

記者黃翊婷／台北報導

頗有名氣的江姓女編導透過交友聯誼網站舉辦的活動認識翁姓男子，兩人交往之後發生性關係，對方的態度卻開始變冷淡，她認為遭到騙砲，於是在PTT發文指控「鐵路局公務員翁XX性侵我朋友」，結果反被一狀告上法院。由於江女始終無法證明這位「朋友」是誰，加上沒有遭到性侵的證據，最後未獲得台北地院法官採信，反而被判應賠償10萬元。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲江女自認遭到翁男騙砲。（示意圖／記者黃克翔攝，與本案當事人無關）

翁男在判決書中提到，和江女原本是男女朋友，2018年9月起對方開始情緒不穩定，常在電話、LINE上辱罵，還不斷指控他性侵，並貼出存摺封面要求給付賠償金，2019年7月甚至在PTT發文，「鐵路局公務員翁XX性侵我朋友」、「實在是不知羞恥到了極點」，指名道姓辱罵，導致他名譽受損，實在忍無可忍，這才決定提告求償精神慰撫金20萬元。

對於上述指控，江女則辯稱，和翁男是透過交友聯誼網站舉辦的活動認識，剛認識時對方聲稱單身，2018年8月來到她家時，突然從後方強行抱住她又親又摟，「我雖然有意考慮當他的女友，但不願意如此草率發展親密性關係，便以個人生理期為由拒絕這些親密動作。」

江女接著說，同年七夕情人節翁男再度求愛，兩人還為此有所爭執；1個月之後翁男又來到家中聊天，進屋聊沒幾句就脫衣要求發生性關係，她心中不情願加上因為感到疼痛，所以將人推開，「他一再說要和我交往，我想到已經和他有親密關係，當下選擇相信他所說的嘗試交往，怎知後來他對我的態度逐漸冷淡」，甚至開始搞失蹤難以聯繫，這才驚覺感情受到欺騙，對方只是以交往為名義想發生性關係。

江女告訴聯誼網站的工作人員自己遭到翁男性侵，因為心情受到負面影響，又向朋友訴苦，加上事後得知翁男其實已有女友，這才上網PO文指控「鐵路局公務員性侵我朋友」，這是她親身感受的痛苦，「實在是不知羞恥到了極點」也是針對翁男行徑的意見表達，言論內容屬實，並未侵害男方名譽。

不過，台北地院法官認為，關於PTT文章是否為江女所張貼，她先是辯稱「性侵我朋友是指性侵我」，後來又說PTT帳號是共同帳號，「他們所指的對象是我」，但如果文章真的是她的朋友代為發表，應該可以說出這個人是誰，並請對方到庭作證，然而直到言詞辯論終結為止，她都在為「幽靈抗辯」，顯然不符常情。

法官指出，江女既無法證明翁男曾性侵他人，也沒有要求調查自己遭到性侵一事，光憑單方面說詞難以認定她是否遭到性侵，考量到該篇貼文確實對翁男的名譽造成影響，於是判女方應賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。

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