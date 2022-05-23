他戲弄獅子慘被死咬影片曝！　拔出剩「白骨」一根指節消失了

The lion at Jamaica Zoo ripped his finger off. pic.twitter.com/tu8wALPDjX — ‼️Now HipHop News‼️(@BenjaminEnfield) May 22, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

亞買加一名管理員帶著遊客參觀動物園，在遊客面前表演戲弄獅子，沒想到真的把獅子惹怒，下秒右手無名指被狠狠咬住，奮力一陣後終於掙脫，但他的手指皮肉全被撕扯下來，只剩一截白骨。影片上傳後，網友紛紛留言，「只能說他自找的」、「有些人就是非狠狠教訓一頓不可」。

▲動物園管理員戲弄獅子學到慘痛教訓。（圖／翻攝推特「@BenjaminEnfield」）

綜合外電報導，該則影片在推特流傳，畫面中管理員隔著鐵網戲弄獅子，儘管獅子已經發出不悅的低吼，而且明顯也想咬住他，但充滿自信的管理員仍不斷將手指伸進鐵網內，還趁機摸幾把獅子，沒想到下一秒無名指就被死死咬住。

管理員緊張掙扎時，一旁由他帶領參觀的觀光客都還拿著手機拍攝，以為是表演的一部分，直到他用力掙脫倒在地上後，眾人才發現大事不妙，因為他一部分的手指沒了，整層皮也被咬下，可以清楚看見無名指的白骨。

一名目擊者表示，所有人都以為這是管理員熟悉的橋段，所以當時大家只是拿手機錄影，之後管理員倒在地上，他們仔細一看才看到他的手指皮膚整層消失，而且一節指節也不見了，但可能事發突然過於震驚，當他往車輛走去時，臉上看來沒有多大痛苦。

一名推特網友表示，他之前給該名管理員導覽過，他認為管理員「就是自找的」。其他人則留言，「那老兄在戲弄的對象可是隻獅子啊，這種下場不意外」、「永遠不要唬弄野生動物」、「不然他以為他會有什麼好下場」、「笑死，所有人都呆呆看著，也沒人想說要準備打電話叫救護車」、「想問獅子好吃嗎」、「真的他自己活該」。



