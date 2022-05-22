採檢站轉型有譜！北榮自由廣場5天「採檢量破萬」　近8成民眾領藥

▲由北榮負責的中正紀念堂車來速PCR篩檢站，大批民眾或開車或騎車或步行前往採檢。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

因應本土疫情暴增，指揮中心日前在北北基新設9大戶外篩檢站，其中又以台北榮總負責的自由廣場篩檢站採檢人數最多，截至今（22）日下午，累計採檢人數已突破1萬人，且有8成採檢民眾都有在看診時領取症狀緩解藥物。

指揮中心今在記者會上公佈北北基桃48處篩檢站服務量能，另提到9大戶外篩檢站中，以台北榮總負責的自由廣場採檢人數最多。院長陳威明表示，5月17日啟用以來，服務量每天都遠超過預約數，日採檢量接近1800人，接近台北榮總核酸檢測乘載上限。

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陳威明另提到，因為現場陽性率超過九成，無法使用池化方式檢驗，每一個檢體都要單檢體上機，加上榮總院區也有孝威社篩站、急診室、員工、出國及入院前採檢等五個採檢站，一天就要驗1000-2000人左右。

▲醫療人員幫民眾採檢。（圖／記者湯興漢攝）

為了加速民眾確診後領藥速度，指揮官陳時中下午在記者會表示，下週起將開放「快篩陽性視同確診」全民適用，新增的9大篩檢站不會停止運作，而是轉換為診斷與開藥站，讓確診者不用進到醫院，減少感染風險。新制等細節定案後就會上路，屆時只要經醫師認定，免做PCR就可直接給藥。

被問及屆時自由廣場篩檢站是否會縮減人力？台北榮總副院長李偉強受訪時提到，目前北榮是出動每日百人、輪三班協助民眾採檢、開藥。由於口服抗病毒藥物有諸多條件限制，還是以醫院端開出居多，現場開立的大多是症狀緩解的藥物，「來採檢的民眾有8成都會領藥」。

他也提到，下週若採檢站轉型，台北榮總會配合政策作相應調整，「畢竟現在醫院還是很缺人」，但就等指揮中公布詳細措施後再做調配。

根據台北榮總統計，自由廣場累計採檢人數在開設短短5天就突破1萬人，身兼現場總指揮的李偉強副院長與指揮官黃獻皞主任，也特別致贈北榮紀念口罩一盒給一萬號的民眾作為紀念。

▼北榮中正紀念堂車來速PCR篩檢站。（圖／記者湯興漢攝）