不爽飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了：停止這行為

▲廖老大開設的飲料店近期3周內遭衛生局2度查訪，他氣憤在臉書開直播表示，「被針對」。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

記者陳韻如／台中報導

台灣賽車教父「廖老大」在台中南屯開設一家飲料店，但他21日晚間卻開直播表示，飲料店遭到台中市衛生局「針對」，3周內就二度登門檢查，讓他相當不滿。對此，台中市新聞局局長鄭照新在臉書回應，「衛生局的同仁每天打電話到半夜，為了服務確診者都不夠用了，...，請停止這樣的行為」。

據悉，廖老大開直播表示，他過去在南屯加盟一間飲料店，但生意不如預期，一年多就虧損4百多萬，而他最近將店名改為「阿娘喂 廖老大茶坊」，但才改名短短3周，就遭到衛生局人員二度上門檢查，「是沒有給紅包，還是沒有給保護費？」。

廖老大氣憤表示，附近有約4、50家大大小小的飲料店，也沒見過衛生局這樣查，過去尚未改名前也沒遇過這樣的事情，認為這就是針對他而來。他說，「政府依法執政可以，但為什麼只針對他1家」，若是有人刻意檢舉，也不能僅針對他一家檢查，要求衛生局能夠公平處事。

對此，台中市新聞局局長鄭照新在臉書回應，衛生局的同仁每天打電話到半夜，為了服務確診者都不夠用了，結果您為了被人檢舉的飲料店，怪衛生局依照程序去稽查，還指控衛生局收紅包，...，我認為這有點過了，請停止這樣的行為」。

▲廖老大開直播飆罵台中市衛生局，鄭照新回應了。（圖／翻攝自Facebook／鄭照新）

另外，衛生局也回應，「衛生局平日受到檢舉出勤稽查是業管職責，沒有選擇性的問題，也不可能特定針對店家，受檢舉店家有抱怨反應是平日基層同仁執勤常有的事，但店家只要合乎規定都不必過於擔心。」

衛生局表示，此案經查有民眾檢舉該業者現址飲料店，是否有食品登錄及店內所使用的茶葉、加工品是否來自有工廠登記證的加工廠等食安事項，市府接獲檢舉案後，依照台中市政府及所屬機關處理人民陳情案件作業要點及食安法等相關規定進行食安稽查，並無連續稽查情事。

衛生局說明，此案稽查結果共有未出示體檢報告、冷藏櫃內個人物品未專區放置、未穿戴工作帽等缺失項目，限期改善日期為5/31，衛生局食安處將依既有流程，擇期前往複查。

此外，台中市府強調，近日因為防疫量能趨於飽和，衛生局已特意調整平日業務比例，集中在防疫量能之上，呼籲有社會影響力和聲量的業主，能體察基層防疫量能飽和還要加班到半夜服務確診市民的辛勞，把電話線留給服務確診大眾，切莫發動佔線阻礙防疫量能。

至於業主因一時氣憤失言，暗示衛生局查緝有收受紅包，台中市政府回應，若屬於無證據之無端指控，可能打擊基層同仁防疫士氣，衛生局基層同仁此時全心面對的任務，不是無端被指控的收紅包，而是每日加班服務的送防疫包，謝謝市民朋友共同配合防疫的包容和體諒。