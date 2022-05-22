　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不爽飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了：停止這行為

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

▲廖老大開設的飲料店近期3周內遭衛生局2度查訪，他氣憤在臉書開直播表示，「被針對」。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

記者陳韻如／台中報導

台灣賽車教父「廖老大」在台中南屯開設一家飲料店，但他21日晚間卻開直播表示，飲料店遭到台中市衛生局「針對」，3周內就二度登門檢查，讓他相當不滿。對此，台中市新聞局局長鄭照新在臉書回應，「衛生局的同仁每天打電話到半夜，為了服務確診者都不夠用了，...，請停止這樣的行為」。

據悉，廖老大開直播表示，他過去在南屯加盟一間飲料店，但生意不如預期，一年多就虧損4百多萬，而他最近將店名改為「阿娘喂 廖老大茶坊」，但才改名短短3周，就遭到衛生局人員二度上門檢查，「是沒有給紅包，還是沒有給保護費？」。

廖老大氣憤表示，附近有約4、50家大大小小的飲料店，也沒見過衛生局這樣查，過去尚未改名前也沒遇過這樣的事情，認為這就是針對他而來。他說，「政府依法執政可以，但為什麼只針對他1家」，若是有人刻意檢舉，也不能僅針對他一家檢查，要求衛生局能夠公平處事。

對此，台中市新聞局局長鄭照新在臉書回應，衛生局的同仁每天打電話到半夜，為了服務確診者都不夠用了，結果您為了被人檢舉的飲料店，怪衛生局依照程序去稽查，還指控衛生局收紅包，...，我認為這有點過了，請停止這樣的行為」。

▲▼ 廖老大開直播飆罵台中市衛生局，鄭照新回應了 。（圖／翻攝自Facebook／鄭照新）

▲廖老大開直播飆罵台中市衛生局，鄭照新回應了。（圖／翻攝自Facebook／鄭照新）

另外，衛生局也回應，「衛生局平日受到檢舉出勤稽查是業管職責，沒有選擇性的問題，也不可能特定針對店家，受檢舉店家有抱怨反應是平日基層同仁執勤常有的事，但店家只要合乎規定都不必過於擔心。」

衛生局表示，此案經查有民眾檢舉該業者現址飲料店，是否有食品登錄及店內所使用的茶葉、加工品是否來自有工廠登記證的加工廠等食安事項，市府接獲檢舉案後，依照台中市政府及所屬機關處理人民陳情案件作業要點及食安法等相關規定進行食安稽查，並無連續稽查情事。

衛生局說明，此案稽查結果共有未出示體檢報告、冷藏櫃內個人物品未專區放置、未穿戴工作帽等缺失項目，限期改善日期為5/31，衛生局食安處將依既有流程，擇期前往複查。

此外，台中市府強調，近日因為防疫量能趨於飽和，衛生局已特意調整平日業務比例，集中在防疫量能之上，呼籲有社會影響力和聲量的業主，能體察基層防疫量能飽和還要加班到半夜服務確診市民的辛勞，把電話線留給服務確診大眾，切莫發動佔線阻礙防疫量能。

至於業主因一時氣憤失言，暗示衛生局查緝有收受紅包，台中市政府回應，若屬於無證據之無端指控，可能打擊基層同仁防疫士氣，衛生局基層同仁此時全心面對的任務，不是無端被指控的收紅包，而是每日加班服務的送防疫包，謝謝市民朋友共同配合防疫的包容和體諒。

►蘿拉蜜思蜜粉激殺5.3折！快啾姊妹一起囤貨

ET快訊
18禁動畫《吉巴羅》網洗版神作　「到底演什麼」全球瘋解讀！
獨／文化大學董事會風波再起　頂大派董事管中閔、蘇慧貞辭職
鋒面逼近！明起雨彈連轟1週　降雨熱區出爐
熱火東冠G3贏球卻傷了巴特勒　綠軍史馬特「驚悚大扭」繼續打
不爽飲料店被查！　廖老大直播飆罵台中衛生局
Netflix酸「買不到快篩」被罵爆！　金鐘導演火大退訂
快訊／萬人擠爆！　白沙屯媽祖「粉紅超跑」入廟北港朝天宮
Omicron超額死亡是Delta三倍　醫：離流感化還有一段
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中101歲嬤醫院「脫逃」　步行4小時體力不支倒民宅前

台灣長老教會傳接恐嚇電話嗆：炸掉大樓　警增派人手維安

高雄長髮女車禍裝港妹...被通緝身份露餡　哭倒男友懷裡求抱抱

不爽飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了：停止這行為

蛇蠍正妹教唆男友擄前夫洗劫　富商慘遭電擊下體！警6小時救肉票

快訊／高雄警受傷！砂石車老闆不滿被開單　飆三字經出拳打臉　

超狂三寶片曝！大媽外車道「鬼切左轉」　下秒遭撞飛倒地翻滾兩圈

販毒情侶雙雙坐牢「看守所結婚」　妻剛假釋馬上提離婚

向神明取得22個連續聖杯+2立杯　他稱新冠疫苗會害死人...這下慘了

誇張畫面曝！大媽逛展場咆哮：非常不專業　竟賞女工讀生1巴掌

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

嬤闖民宅抱走17KG變壓器　他報警被刁難「叫老闆來」

台中101歲嬤醫院「脫逃」　步行4小時體力不支倒民宅前

台灣長老教會傳接恐嚇電話嗆：炸掉大樓　警增派人手維安

高雄長髮女車禍裝港妹...被通緝身份露餡　哭倒男友懷裡求抱抱

不爽飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了：停止這行為

蛇蠍正妹教唆男友擄前夫洗劫　富商慘遭電擊下體！警6小時救肉票

快訊／高雄警受傷！砂石車老闆不滿被開單　飆三字經出拳打臉　

超狂三寶片曝！大媽外車道「鬼切左轉」　下秒遭撞飛倒地翻滾兩圈

販毒情侶雙雙坐牢「看守所結婚」　妻剛假釋馬上提離婚

向神明取得22個連續聖杯+2立杯　他稱新冠疫苗會害死人...這下慘了

誇張畫面曝！大媽逛展場咆哮：非常不專業　竟賞女工讀生1巴掌

市場內的無名小吃店！高雄麻油雞佛麵線、蝦仁火腿炒飯通通50元

河邊撿到凹陷頭骨　嚇壞急報警！一查竟是「8000年前的他」

反彈訊號來了？台泥股價月摔近2成　這法人連3天反手大買超

台南代天水官大帝廟發愛心「防疫包」　吸引千人排隊領取

柏賈爾茲撞上隊友誇張翻滾　主帥直呼該去踢足球

餐廳踩雷當場說「這味道對嗎」瑤瑤秒被老闆趕！小禎破盲點：妳根本鬧事

台中101歲嬤醫院「脫逃」　步行4小時體力不支倒民宅前

獨／文化大學董事會風波再起　頂大派董事管中閔、蘇慧貞辭職

滬機器人採樣員快來了！　全程「30秒」動作超輕柔

金正恩鏡頭罕見噴淚！「人生導師」87歲病逝　他真情流露呆望遺照

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

社會熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

20歲女跟遶境倒地　失去呼吸心跳送醫

興大畢聯前會長捲款：款項已交廠商

小三嗆正宮「謝謝妳老公借我用」慘遭逆襲

誇張畫面曝！大媽逛展場竟賞女工讀生1巴掌

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

火辣女醫寄來黃金！　他攜百萬現金衝機場

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

女路邊詭異抖動...還濕了　老司機秒逮人

「三連霸民代」劈腿聯電女高官　自爆親密照嗆妻

跳繩喝牛奶拚身高　男童想讀軍校這原因讓他夢碎

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

Netflix「買不到快篩」迷因遭出征　網狂逼道歉

她生完孩「月經來被硬上」　老公嫌不夠：要離婚

庹宗康心疼顏佑庭「我也有錯」

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

疫情有望過最後一關！　專家指1條件邁向正常生活

不用有房產！廖老大「女婿唯一條件曝光」

50歲護理師開8000萬徵婚！真的找到對象

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面