快訊／快篩陽=確診「對象再擴大」？陳時中14:00說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/22）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。 5/23起，原住民、離島地區居民適用「快篩陽＝確診」政策，目前共有6類對象符合規定。指揮官陳時中昨表示，之後會陸續開放，何時擴大到全民適用？下午有望說明。

本土疫情連兩日下降，昨日僅新增8.5萬例，雙北與桃園病例數都比前日下降，但中南部部分縣市如台中、彰化、苗栗、南投等，病例數卻呈上升趨勢，本土疫情看似往「中」走，醫療應變組副組長羅一鈞昨表示，疫情是否呈高峰向下趨勢，要觀察到週末以後，今日病例數是否繼續往下降，下午也有望揭曉。

快篩實名制每日剩餘量增多，前日剩下逾2成，指揮中心除了針對完售「熱點」加配2盒以利彈性販售外，5/20也發文請各縣市提報山地離島或偏鄉地區合適販售據點，對於山地離島及偏鄉庫存少於2箱者，也會一次加配5箱。各縣市是否已回報名單？快篩實名制販售據點是否有所增減？下午記者會有望一併說明。

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另外，新冠肺炎疫情延燒，為了舒緩篩檢量能，指揮中心21日在松山機場新設一座大型篩檢站，卻遭到台北市長柯文哲批評戰術佈置錯誤，瞎指揮造成地方困擾。對此，指揮官陳時中昨回應，設立初衷是希望緩解PCR壓力，「北市忙不敢勞煩」，因此由中央直接與三總合作開設，希望集中在特殊據點，讓民眾不用辛苦排隊就能接受PCR。

昨日指揮中心也公布台北市政府開設的篩檢站採檢量能，分別位於台大醫學院體育館篩檢量使用率較低，單日僅160人；自由廣場每日篩檢量則在2000人次左右。下午也有望公布各大採檢站最新運作情形。