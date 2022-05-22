為爭選桃園市長失業　羅智強被「突襲」後宣布下一步

▲前台北市議員羅智強。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨桃園市長人選終於確定，由前行政院長張善政參選，但突襲式的徵召卻引爆地方不滿情緒。為了爭取提名不惜在桃園置產、辭掉台北市議員的羅智強宣布下一步，將走遍桃園13區，共516里，傾聽市民在疫情下的痛苦，反映給在地的民意代表，希望能夠解決問題。

羅智強說，這一陣子，很多人為他不捨，但個人的委屈不足掛齒，真正讓他難過的是，疫情蔓延下，許多人民的痛苦，自己想要為這群深受疫情之苦的民眾貢獻棉薄之力，但已無公職的他，沒有行政官員的公權力，也沒有民意代表的監督權，能做的有限，只能用腳祈福桃園，用耳傾聽民苦，為民喉舌，所以他決定展開「祈福走桃園，傾聽人民苦」。

羅智強指出，他會結合「桃園千里行」，和他新成立的「桃園疫情關懷中心」，把桃園走透透，幫助人民，23日早上八點，就會從中壢火車站出發，一步一腳印，為桃園祈福。

對於桃園市長人選爭議，國民黨21日晚間發出聲明，黨主席朱立倫與秘書長黃健庭及黨務幹部開會，討論桃園市長提名後地方選情、各界意見及支持者心聲。朱立倫強調，對提名紛擾致歉，所有的責難，他都會一肩扛起，但桃園一定要贏，盼黨內團結迎向勝利。