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澎湖跳島嘉年華「春浪音樂節」6／25登場！邀周華健、動力火車獻唱

▲▼澎湖吉貝沙尾。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖風景優美，觀光資源豐富。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

為刺激國旅，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處辦理「2022澎湖自行車跳島嘉年華」，推出包括自行車領騎服務、一騎攻上台灣小百岳、騎旅認證chill、澎湖跳島101K自行車活動 (101 Hopping Bike)等活動。另外春浪音樂節今年首度於6月25、26日在澎湖舉辦，邀請到邀請有周華健、動力火車、艾怡良等知名歌手獻唱。

2022澎湖自行車跳島嘉年華第一場系列活動是至6月30日截止的「自行車領騎服務」，活動讓車友以更深度、體驗式的感受有「世界最美麗海灣」之稱的海上明珠。澎管處與澎湖縣自行車協會合作，推出了全台最優質的免費領騎服務，車友或車隊團體只需5人（含）以上，於7天前透過報名表預約申請，便能藉由領騎達人帶隊，更深入的認識澎湖。

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第二波亮點活動為5月28日(星期六)配合世界自行車日騎遊環台的活動，特別規劃「一騎攻上台灣小百岳自行車活動」，讓車友騎自行車直接攻頂全台海拔最低20m的第100座小百岳-蛇頭山，除了達到綠色低碳觀光旅遊外，行程內也包含建城400年荷蘭城遺址的導覽解說，以寓教娛樂及深度漫遊去體驗澎湖菊島的美。

▲▼澎湖跳島交通船，北海遊客中心，澎湖交通船，澎湖離島交通船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖自行車跳島嘉年華開展，觀光局辦理多項活動。（圖／記者蔡玟君攝）

另為持續滾動活動熱度，即日起至9月30日止推出「騎旅認證chill」的線上活動，凡車友來到澎湖-菊島多元服務路線沿途的「澎湖遊客中心」、「蛇頭山遊憩區」、「林投公園(沙灘) 」、「中屯風力園區」、「嗨鼠裝置藝術」、「魚躍有餘地標」及「漁翁島燈塔」任一景點打卡並公開分享於社群媒體，每個月都將抽出一位幸運車友送出Apple的Home Pod Mini。

壓軸活動則是9月25日(星期日)的「澎湖跳島101K自行車活動 (101 Hopping Bike)」，活動分為挑戰自我的101K挑戰組，以及闔家歡樂的20公里休閒組，沿途將經過嵵裡沙灘、北寮摩西分海、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，結合車道周邊豐富、超凡的人文與自然景致、特色小吃，除讓車友能挑戰自己外，亦可欣賞澎湖在地最負盛名的風景與文化。

另外，由友善的狗文化活動股份有限公司以及燦星旅遊共同主辦，澎管處等單位協辦的台灣具指標性原創音樂節品牌「春浪音樂節」今年首度移師澎湖，將於6月25、26日(星期六、日)於澎湖「亞果青灣山城」舉辦，邀請有周華健、動力火車、艾怡良、麋先生、怕胖團等多位金曲卡司的歌手，現場並結合無敵海景與生猛海鮮等特點，都是滿滿的澎湖味。

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