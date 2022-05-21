女秘書車震前衛生局長！呻吟、嬌嗔全收音　綠帽夫偷錄下場慘了

▲台南曾姓男子竊錄妻子與前衛生局長婚外情，遭法官判刑。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台南報導

前台南市衛生局長陳怡與鄭姓女秘書發生不倫戀，鄭女的曾姓前夫察覺有異，於是在鄭女車上裝上竊聽器，沒想到竟錄到2人在車上進行口交、性交等的呻吟聲及對話，氣得曾男提告求償，獲賠50萬元。鄭女事後不甘遭竊錄，也反告曾男妨害秘密，一、二審法官審理後，均認定曾男涉犯竊錄非公開活動罪，因此判處他2個月徒刑，緩刑2年。

根據判決內容，陳怡因與鄭女發生不倫戀，而曾男因察覺鄭女態度丕變、行蹤詭異，決定展開調查，於是在鄭女的轎車上裝上竊聽器，沒想到果真被他錄到2人在車上大搞車震的證據，因此氣得提告求償，最終獲賠50萬元。

不過，鄭女事後指控，曾男無故在她車上裝竊聽器，竊錄非公開的活動和對話，因此也反告妨害秘密。

對此，曾男坦承犯行，但稱，「我在一個婚姻可能破裂的狀況下，用這樣的方式才能瞭解我的妻子是否有與他的長官外遇，我是不得已的，我真的沒有其他的方式可以做。鄭女每天都半夜才回家，說跟長官有很多事情要處理」。

法官審理後認為，夫妻間不得藉口懷疑對方外遇，就任意窺視、竊聽非公開活動，而曾男的行為並無法律上正當原因，且符合「無故」要件，因此將他判處有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。全案上訴二審，仍遭法官駁回確定。