嘉義跨國應召妹「艷窟被抄」　老司機哭了！集體求遞情書送別

▲專案小組破獲跨國招募應召站，嫌犯媒介外籍女子以觀光、學生或移工身分入境，甚至以債務脅迫從事性交易。（圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲檢舉，在台南及嘉義交界處有民宅暗藏春色，每到夜間尋芳客車輛絡繹不絕，為阻斷防疫破口，專案人員循線蒐證，並報請台南地檢署指揮偵辦，現場共查獲越南籍應召女子7名及男客4名，扣押帳冊及不法所得102萬元，並陸續拘提5名集團成員到案，訊後將王姓與林姓主嫌，依違反人口販運防制法及妨害風化罪嫌移送法辦。

▲外籍應召女子準備遣送出國時，還有多位自稱是應召女男友的民眾跑來十八相送，轉交財物、送情書。（圖／民眾提供）

專案小組深入調查，集團主嫌透過跨國招募的方式，媒介外籍女子以觀光、學生或移工身分入境，並從事性交易，甚至以債務脅迫。

專勤隊感到意外的是，收容在嘉義縣專勤隊逾期外籍應召女子，在準備遣送出國時，曾有多位自稱是應召女子男朋友的國人，主動前來轉交財物、送情書以解相思之情，讓專案小組見識到應召站艷名遠播的魔力。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍呼籲，移民署與檢警調等執法單位將持續合作，查察特種營業場所，若民眾發現外來人口在台灣從事不法活動，或有遭受不法逼迫或迫害等情事，可向檢警調及移民等執法單位檢舉。

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