醉男騎車遭攔下！還嗆「哪有差？」 這句話讓波麗士怒了

▲員警以測試棒對張男施測有酒精反應。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

46歲張姓男子19日晚遇巡警竟高速騎車蛇行閃避，經將其攔下盤查，發現張姓男子身上散發酒味，以測試棒施測有酒精反應，員警勸導他提供礦泉水是漱口用不是解渴用，且酒駕行為可能已觸法又危害他人安全，他卻回說｢哪有差？｣這種輕佻口語，使得員警當場火大，怒斥「撞到人怎麼辦？能賠得起嗎？」讓張男啞口無言，結果酒測超標，全案依法移請偵辦。

▲張男還拿出手機拍攝，指控警方不給喝水。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局龍安派出所員警謝宗燁及陳怡慈昨晚21時25分許巡邏時，在桃園區中山路發現一名機車騎士看到員警立即高速蛇行閃避，經將其攔下盤查，該張姓男子身上散發酒味，以測試棒施測有酒精反應。

▲張男把酒駕當兒戲，讓員警火大並回以嚴厲斥責。（圖／桃園警分局提供）

張男表示，剛才只有喝紅茶，員警追問下他才說在八德區朋友喝了4瓶啤酒，員警提供瓶裝礦泉水給他漱口，他一飲而盡後不願配合酒精測試，先打電話向朋友求援，又一臉輕佻藉口水太小瓶他口渴要員警多提供礦泉水，員警耐心勸導，張男又拿起手機拍攝，指控員警不准他喝水，聲稱自己口渴的要吐血了。

員警勸導他提供礦泉水是漱口用不是給喝水，且酒駕行為可能已觸法又危害他人安全，他卻回說飲酒騎車「哪有差？｣，張男對於酒駕行為的危害如此輕忽不在意，讓員警火大，斥責他「撞到人怎麼辦？能賠得起嗎？」一句話堵得張男啞口無言，最後配合實施測試，酒測值為0.37MG/L，已超過標準值，全案依法移請偵辦。