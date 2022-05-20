國中會考生擔憂考試時被傳染　看見同學卻群聚聊天未保持距離

▲國中會考今天下午開放看考場，萬芳高中試場在開放前，許久不見的考生見面聊天未保持社交距離。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考明（21日）天起一連舉行兩天，今（20日）下午3時起開放考生與家長看考場，但不能進入考場內，在台北市萬芳高中，不到開放時間就有考生與家長到場，部分考生坦言，擔心被同一間教室考試的考生傳染新冠肺炎，但諷刺的是，因為不少考生在考前一兩週就請防疫假在家，許久不見的同學們今天下午就在校門口前聊開了，完全沒有保持戶外社交距離，不禁讓人擔憂。

國中會考在本週末（21、22日）舉行，全國共19萬9318人報考，分別在18個考區、232個考場應試，為讓考生安心，今天下午3時至5時開放看考場，也開放看考場，台北考區則有2萬1776名考生報名，在25個考場（含4個特殊考場）應考。

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▲▼萬芳高中今天下午開放國中會考考生與家長看考場。（圖／記者許敏溶攝）

而今年萬芳高中有近千名考生應考，因學校鄰近萬芳醫院且有民眾大排長龍準備PCR，引發不少家長與考生擔憂，萬芳高中校長劉葳蕤今天下午接受媒體訪問時表示，先前已跟學生及家長說明考場路線規畫，考生可從興華國小大門口進入，穿越操場後從興華國小側門出來，沿著人行道走進萬芳高中，這樣將可避開在萬芳醫院PCR人潮，也保障考生安全。

▲▼萬芳高中校長劉葳蕤建議考生，可從興華國小大門進入後，再從側門走出去後前往萬芳高中，避開萬芳醫院PCR人潮。（圖／記者許敏溶攝）

今天下午不少考生與家長到萬芳高中查看考場，一名林姓女考生說，為避免在學校被傳染，家人在2週前就幫她請防疫假沒到校，但還是很擔心在考試過程中被傳染，只能硬著頭皮考完；同校的詹姓男考生也說，至少考前2週就沒到校，因為已經打了兩劑疫苗，不擔心被傳染，對考試有信心。

諷刺的是，為了怕被同學傳染，很多參加國中會考的考生，在考前一週或兩週就沒到校，但今天下午在等待進入萬芳高中查看考場時，許多同學因為一段時間沒見面，紛紛聚在一起聊天，完全沒有保持戶外社交距離，不禁讓人擔憂。