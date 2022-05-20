九份阿北又出事！送陌生人嫁妝50萬現金　昨卡家中水槽動不了

▲▼ 九份日前送陌生人50萬元，兩天後又不明原因卡在水槽 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

70歲王男日前清晨6時許，拎著粉紅塑膠袋，到陌生人家門前高喊「送嫁妝50萬元！」後，真的送出現鈔50萬元，引發九份居民熱議，昨天傍晚所長警方路過前往查訪關心，發現王姓老翁「卡在屋內廢棄水槽」內，進退不得，警方趕緊將其送醫治療，後續並通知親屬及通報社會局協助。

據了解，王男家人都在外地工作，他獨自一人居住在新北市九份，17日清晨6時，他一手拿塑膠袋，一手拄拐杖在九份搖搖擺擺閒晃，在一戶人家停下高喊「來送嫁妝50萬元！」就將50萬現鈔掛在大門外，該戶人家趕緊通報警方，最後警方找到王男家人聯繫，王男家屬推測，應該是王男失智才造成「胡亂塞錢」的事情。

未料，事隔兩天，19日傍晚時派出所長黃柏翰、警員陳定志特別主動前往阿北家關心，抵達後，卻看到老翁住家發現家門未關，叫門未獲回應，家中仍在燒煮東西聲音。

警方入屋查看，竟發現老翁不明原因，卡在屋內廢棄水槽內，虛弱不已，急忙通知119救護人員將老翁送醫治療，所幸老翁身上僅擦挫傷，並無大礙，後續並通知親屬及通報社會局協助。

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