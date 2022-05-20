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國中會考明登場！下午開放看考場　「這四類人」不能進校

▲國中會考周末登場，台中87名學生確診不能應試。（圖／市府提供）

▲國中會考週末登場，今天下午開放看考場。（圖／台中市府提供）

記者許敏溶／台北報導

111年國中教育會考將在本週末（21、22日）登場，今（19日）下午開放3時至5時開放看考場，教育部國教署提醒，為維護試場品質，考生及家長要全程配戴口罩，且都不得進入試場教室，考生與家長進入各考場學校都要量測體溫，額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃者，均不得進入考場，被列為居家隔離、居家檢疫、自主防疫者也同樣不能進入考場。

國中教育會考明後天登場，全國共19萬9318人報考，為少子化衝擊以來首度跌破20萬人，分別在18個考區、232個考場應試，為讓考生安心，今天下午3時至5時開放看考場，但要遵照各考場學校規劃動線進場。

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▲▼國中會考週末登場，新北市舉行防疫演練。（圖／新北教育局提供）

▲國中會考明天登場，考生要全程配戴口罩。（圖／新北教育局提供）

不過，國教署提醒，為了維護試場品質，考生及家長要全程配戴口罩，且都不得進入試場教室，額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃者，均不得進入考場，被列為居家隔離、居家檢疫、自主防疫者也同樣不能進入考場，建議上述不能進場考生，可利用考場學校在網路上公布的平面圖熟悉考場動線，也可委由親友或國中教師協助查看考場、認識環境。

國教署表示，因應疫情，全國試務會已經規劃相關防疫措施，來維護考生權益、維持考試公平、保護考生及試務人員健康，包括全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風、英語（聽力）考試照常施測、維持試場通風並加強消毒、管制考場進出動線、確保整體考生應試健康與安全等。

▲▼國中會考週末登場，新北市舉行防疫演練。（圖／新北教育局提供）

▲國中會考明天登場，考生用餐時要使用隔板。（圖／新北教育局提供）

為避免違反試場規則而影響考試結果，教育部提醒考生，在考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則，非應試用品，包括妨害考試公平用品：如教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等；或具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之用品：如行動電話、穿戴式裝置（如：智慧型手錶、智慧型手環等）、計算機、電子辭典、多媒體播放器材（如：MP3、MP4等）、時鐘、鬧鐘、電子鐘、呼叫器、收音機等，皆不可攜入試場。

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