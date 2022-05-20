才出加油站就連環撞　阿北失控暴衝…7車1屋無辜波及

▲事故現場一片狼藉，所幸除了駕駛受到輕傷外，無其他人員傷亡。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗一名八旬翁昨(19日)下午開車加完油，疑似失控發生連環撞，波及1部轎車、5輛機車、1輛腳踏車及一間民宅，現場一片狼藉，所幸肇事的楊姓駕駛僅受到輕傷。

昨日下午4點許，楊翁開車在苗栗市中正路一處加油站加油，加油完畢楊翁開車離車，結果一出加油站沒多就就突然失控爆衝，先衝向轎車後再衝向對面騎樓，騎樓下停放的5輛機車、1輛腳踏車無一倖免，而楊翁駕駛的車輛也因為衝擊力道過大，造成車門扭曲、整個引擎蓋都掀開。

▲楊翁駕駛的小客車也損失慘重，可見車禍發生時的撞擊力道極大。



雖然連環撞造成財產損失慘重，但所幸8旬的楊翁僅受輕傷，受到波及的車輛也無人在場。警方到場處理事故，楊翁無酒駕情事，傷勢輕微無生命危險，後續肇事原因則待進一步調查。

▲楊翁無酒駕情事，為何會駛離加油站就突然暴衝，仍待警方進一步調查。

►在這裡排隊很開心！每人發3000紓困金 2類人領不到超殘念

►6人海邊看夕陽她獨泳 同伴喊不到上岸回家...直升機出動搜救



►快訊／竹科「亞東氣體」旁爆炸 變電站濃煙竄天目擊者嚇壞



►竹東人不用排隊搶快篩了 公所霸氣撥5千萬預算：1人發5劑