爆料人道歉文被揪2問題！徐巧芯：你先打給邱威傑辦公室？

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯在PTT被爆料違停，先詢問員警是否該勸導，事後要求對方開單被拒，被網友指控「耍大牌」，事後該文被徐巧芯、信義分局打臉，而爆料者也私訊道歉。然而，該道歉文卻出現疑點，讓徐巧芯滿頭問號。

爆料者將員警朋友的經過PO到PTT爆料引起討論，又於19日晚間7時41分以「徐議座對不起」為題私訊徐巧芯表示，「徐議員晚安，我是Vek1112本人，很抱歉因為自己的情緒發言與查證不實造成議座名譽的損失與紛擾，本人深感後悔，下午我積極的聯絡服務處和貴辦事處助理，但都無法聯擊上您，我很抱歉，誠懇希望透過發文公開道歉，請議座給初出社會的我一個機會，望您法外開恩，懇請原諒，因為被m文我多次修改標題皆不成功，無意造成您名譽上之損失，非常對不起。」

▲員警道歉私訊。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）



▲徐巧芯發現該名網友聲稱打給她的辦公室，事實上卻先打給邱威傑辦公室。（圖／翻攝徐巧芯臉書／點圖可放大）



對此，徐巧芯發現文內有幾個疑點，立刻回覆「可是你剛剛第一篇道歉文，是說『下午積極聯絡服務處和貴辦公室助理』，結果你打電話是給邱威傑辦公室？然後打來的時間截圖是18:50，這算是下午嗎？我是非常疑惑。」

網友看完紛紛留言，「合理懷疑他根本只是想找采翎」、「這實在是非常搞笑」、「他在PTT上面的留言大部分都是情緒用語，這種臭嘴的人不給他一點教訓，說不過去」、「建議查一下他的歷史留言，真的不太像一般PTT使用者。看看他長期在PTT的留言，很明顯有問題」，也以有網友認為該名員警自稱初出社會，但PTT帳號卻使用多年，「太唬爛了啦，7年資歷的PTT鄉民還裝菜，不要原諒他啦」。

與警察局說明「員警爆料徐巧芯違停不給開單事件」，市警局看過密錄器後確認： 1、當下員警看到違停車輛，準備開單，車主人在現場，因此警方要求看對方的證件。 2、我詢問開單規定，一般來說是勸導或是直接開單？在員警說明完畢後，請員警開單，表明如果還有問題，會另外詢問，可以先開單沒問題。 3、員警不願意，要交還身分證 。車主數次拜託，提到「如果你不開單，這樣我們很為難 。」 4、但該員警仍然堅持不要，我覺得很奇怪，擔心因為當下員警不開單導致日後會有糾紛，因此記下了他密錄器上面寫的姓名。 5、下午看到PTT爆卦「徐巧芯不讓員警開單」，並非事實，且徐巧芯辦公室從未關說或銷單任何民眾或辦公室同仁包括自己本身的交通罰單，該密錄器請分局長看過後，所長密錄器後對外澄清。 6、該起違規事件，已主動請信義分局開下違規罰單。違規停車是我的不對，非常抱歉，日後會改進！ 但絕對沒有要求員警不能開單是事實，該員警與友人透過IG爆料內容不實，已損害我的名譽。過程造成大家的討論與誤解真的非常抱歉！ 由徐巧芯發佈於 2022年5月19日 星期四

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完