澳洲大選明日實施！成執政黨需拿下76席　莫里森國安議題面臨挫敗

▲澳洲大選即將於21日正式實施，圖為雪梨選務中心人員協助民眾進行事前投票。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

2022年澳洲聯邦大選將預定於21日實施，已選出第47屆澳洲議會，其中目前的執政黨自由黨－國家黨聯盟尋求第4次連任，最大在野黨工黨則是在擔任反對黨9年後尋求重新掌政的機會。儘管工黨在民調結果上領先自由黨－國家黨聯盟，而總理莫里森因鄰國索羅門群島與中國簽安全協議，在國安議題上挫敗，但經歷幾周競選活動後，雙方差距已經縮小。

《路透社》在報導中舉出關於本次澳洲大選的基本知識，澳洲為內閣制國家，任何政黨若能在聯邦眾議院151個席次中取得過半席次（76席），就能成為正政黨，執政黨領導人則成為澳洲總理。

隨著此次大選，高調的獨立候選人在氣候變遷行動、反貪腐與改善婦女待遇等議題上表現強勢，可能會導致出現一個無任何黨派的議會。

＊議會

澳洲聯邦眾議院共有151個席次，其中要成為執政的多數黨，需要至少贏得76個席次。在上一屆的議會中，保守派聯盟擁有76個席次、工黨擁有68個席次，還有7個小黨與其他獨立議員。

至於參議院有76個席次，6個州各有12個席次，另外還有2個地區擁有各2個席次。在上屆議會中，聯合政府獲得36個席次、工黨獲得26個席次，交叉席次為12個。

目前有40個席次需要進行選舉，包括每個州的6個席次，以及4個地區席次。

＊經濟

此次澳洲大選的贏家將在經濟上面臨挑戰，包括通貨膨脹率處於20年來的高點，同時還再繼續攀升；利率剛開始上升，為11年多以來的首次。另外，新冠疫情所帶來的財政支出預示著未來幾年內將出現鉅額的預算赤字。

＊氣候

澳洲經歷了3年的火災、洪水與流行傳染病，一群在氣候議題上具有見解的獨立候選人正威脅著一些安全的政府席次，他們正鼓動採取更大的行動，可能將推動罷免一些傑出的政府官員，甚至掌握權力平衡。

民眾希望候選人採取行動應對氣候變化，但主要政黨皆面臨棘手的問題，尤其本次大選的中心議題圍繞在生活成本，其中零售電價更是影響選情的重要因素，儘管總理莫里森與工黨領袖阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）都將減輕生活成本壓力作為主要目標，但能源專家皆預估零售電價將從7月起飆漲10%。

＊外交政策

索羅門群島於今年4月與中國簽署安全協議，成為此次大選的熱門話題，莫里森所代表的執政黨聯盟意圖將在野的工黨描述成不敢力抗中國的形象，然而索羅門群島與中國簽署安全協議反而讓莫里森政府在國安問題上失分。

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