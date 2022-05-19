Google平價手機Pixel 6a效能不輸旗艦　開發團隊曝研發細節

▲Google團隊分享Pixel 6a設計理念。（圖／Google提供）

記者陳俐穎／綜合報導

今年 Google I/O 開發者大會推出許多新的服務，並且在會中也發布最新平價機種Pixel 6a，並且也發出了Pixel 7系列的預告。而台灣的Google團隊也做出許多技術貢獻，團位也透過線上媒體採訪的方式，分享Pixel 6a的設計理念。

根據 Google 內部數據統計，台灣 Android 開發者總人數位居全球前 20 名，若是看總人口比例則是全球第三，僅次於香港、韓國，顯示台灣開發者對 Android 生態系的重要。

Google Pixel 6a是許多Google粉絲十分注意的一款產品，今日Google也在媒體線上活動中詳細分析此產品從內到外。Pixel 6系列採用的是全玻璃背蓋，平價版本的Pixel 6a則是採用塑膠後蓋，不過開發者也表示，透過塑膠打造類似玻璃的手感，並且設計了優秀的磨砂手感，在確保外在品質的前提下，也能更著重於內在開發。

在規格上，Pixel 6a也採取Google自研的Tensor晶片，可以達到與旗艦機相同的效能表現，不過在記憶體RAM上有所縮減。並且Google一向擅長的就是軟體調教，團隊也表示，未來將持續挑整系統表現。

Google 台灣的團隊參與設計、開發許多硬體產品，包括這次推出的 Pixel 6a。Google 手機硬體專案經理劉兆洋指出，台灣團隊負責的項目涵蓋產品開發與營運、硬體設計及可靠性測試、軟體功能及測試等。而 Pixel 6a 主打的重點功能，包括相機、聲音、連線、安全性、電池、效能表現到軟體功能或是搭配的應用程式，都有台灣團隊的貢獻。

劉兆洋表示，Pixel 6a 使用跟 Pixel 6 Pro 相同的 5G 連網、Titan M2 的安全架構、Google Tensor SoC，但在硬體的規格上還是有限制；而台灣團隊目標是打造市場上最佳的入門級豪華手機，所以針對上百種的項目、不斷的調校系統軟體，讓晶片發揮最大的效能。此外，台灣團隊也盡力減少手機的碳足跡，Pixel 6a 有將近 20% 是可回收材料的材質，包括可回收的鋁、玻璃、塑膠，其中外殼材料在設計的時候就採用 100% 可回收的再生鋁，也提高回收塑膠的品質，包括顏色準確度和耐用性；而產品保障五年的安全性更新，也會幫助減少電子垃圾。