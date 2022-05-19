遭侯友宜批問題沒解決　陳時中怨：接受地方意見被講跟地方走

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情嚴峻，當中又以新北市病例最多，新北多次反應問題包含開立居隔單卡卡等，市長侯友宜遭民進黨副秘書長林鶴明批評「一通電話就解決何須表演？」侯則回應「打給指揮官無數次了，事情都沒解決」。陳時中今（19）日細數與地方直接聯絡時都盡快尋找解決方案，有些可行，有些不可行；他也抱怨，中央接受意見變成「跟著地方走」，中央不接受意見變成「不理地方」，這樣講法都不是公允的。

確診者填寫自主回報系統，但民眾常等不到居隔單，甚至有人解隔了但就是沒收到居隔單，侯友宜開砲中央法傳系統「要嘛就是卡，要嘛就是當」，呼籲中央儘速改善法傳系統，「趕快，不要再拖了！」

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不過，林鶴明接受專訪時指出，「一通電話就解決何須表演？」引發侯友宜不滿，他回應，打給指揮官無數次了，事情都沒解決，更直接點名總統、院長、指揮官「我打電話沒有用，請你應該下來到第一線看看狀況，才知道問題所在，這才是解決問題的方式」。

行政院長蘇貞昌則表示，有關防疫資訊系統方面，還有需要改善的部分，特別謝謝唐鳳政委已經連續多天調整改善，若有任何狀況，都要即時甚至超前解決。

陳時中對此回應，「所有的首長不管衛生局、縣市長都會直接和我聯絡，我們都會仔細聆聽、尋找解決方案，有些可行，有些不可行」。

陳時中舉例侯友宜提出問題，最早是新北案例越來越多，規劃居家照護，希望盡快試辦，「我也儘速去看試辦計畫，提出不到一週就及時反應」。

之後0+7政策，陳時中還原時間表，指揮中心4月25日公布3+4居隔方案，隔天新北就談0+7方案，但是如果一下全面開放適用，因為疾病有3天潛伏期，恐怕讓病人變更多，如此一來前端病例增加狀況沒有管制，後端開居隔單的壓力不會減輕，是反而增加行政工作，所以指揮中心經過考量，先做打完三劑疫苗的0+7，避免不利控制疫情。

陳時中感嘆，「許多看法見仁見智，有時講法也很怪，中央接受意見變成跟著地方走，中央不接受意見變成不理地方，這樣講法都不是公允的」。地方有提出相對意見，指揮中心會考慮全國情形，接連幾次和地方衛生局、首長視訊討論，選擇最大公約數，與專家認定，才能做。

最近的爭議「快篩陽是否確診」，陳時中說，指揮中心再三表達該措施若中間沒有醫師診斷，恐怕很多行政上會出問題，權利義務也會也出問題，只是新北一再提，我方經過討論，希望中間加上醫師診斷，讓這樣確診在法理、權益上都能獲得平衡。然後快篩陽給予口服藥物，這和地方建議不見得完全相同，但經過思考疫情控制、地方需要還有專家意見，最後選擇出平衡的想法。

陳時中強調，中間都有透過和大家在會議上討論，接連幾次討論幾個問題，都和大家提出意見有深切的討論。