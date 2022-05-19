OL愚人節前夕買彩券爽中4000萬　「這通電話」讓她倒賠200萬

▲OL以為爽中4000萬彩券，沒想到結局超悲慘。（圖／達志示意圖）

記者戴上容／新北報導

王姓OL在朋友介紹下，在2021年3月31日愚人節前夕，加入「澳門永利國際」群組買下4萬元彩票，當天晚上就被通知幸運獲得4610萬元大獎，王女開心極了，隔天愚人節，對方告知基於澳門法令，她必須繳交「所得金」，對方後來又陸續叫她匯入200多萬元獎金「規費」，王女在朋友提醒下，才發現被詐趕緊報案，警方後續抓到「小甜甜」詐騙集團首腦羅啟湖等人，王女向羅男求償，法院一審認為羅男僅「部分詐欺」，判羅賠償36萬餘元。

受詐的王女在提告時表示，她於去年愚人節當天，依照群組中「永利國際」操作人員指示，先匯入44萬元的所得金，後來操作人員又說，由於獎金金額龐大必須要申請「特別提款權證書」，因此她又再匯入22元請工作人員為她申辦證書。

後續兩周，「永利國際」工作人員又向她表示，必須要出示「港澳資產證明」、「手續費」等文件，多次要求她匯款，她抱著雀躍期待獎金的心情，陸續與「永利國際」多名幹部聯繫、匯錢，前前後後加起來，共匯出206萬元。

未料，對方突然一個個失聯，她感到驚慌失措，向好友傾訴後，好友驚覺她被詐騙，趕緊叫她向新北市警方報案。

檢警後來抓到這詐騙集團中的首腦羅啟湖，法院一審依加重詐欺罪判羅4年10月徒刑，王女也向羅男求償損失的206萬元及精神慰撫金等，一共500萬元。

一審審理時，羅男未提出任何答辯，法官依詐欺案刑事判決，認為王女匯出的款項中，只有36萬餘元與羅男犯行有關，其餘100多萬元無法證明是由羅男詐欺，因此只判羅男賠償36萬餘元。全案可再上訴。