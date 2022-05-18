獨／員工端午不上班　台鐵出招！五一出勤3800人記功

▲台鐵針對五一出勤員工列出3800名敘獎名單。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵工會發起端午、中秋、國慶以及11月26日九合一選舉投票日不加班連署，端午可開出班次恐不超過10班，比勞動節還少。不過台鐵也出招，近來悄悄針對五一勞動節上班員工提出3800人名單敘獎，為近年規模最大敘獎，推估端午節前可記功，表揚出勤員工，勞資角力不斷。

台鐵企業工會再發起端午、中秋、國慶以及11月26日九合一選舉投票日不加班連署，其中1400名司機員已掌握1348名、逾9成6司機員堅定不加班，其他司機員多為居家隔離無法連署，工會透露五一勞動節出勤11名司機員開出18班次，其中5人則已表態端午不上班，工會預估台鐵端午節可開出班次恐無法超過10班，將比五一更少。

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不過交通部長王國材日前表態將針對五一出勤員工記功獎勵，台鐵近日也出手了，悄悄盤點五一勞動節出勤嘉獎名單高達3800人，近日已提報交通部，根據相關敘獎流程推估，最快5月底或端午連假前將可記功表揚。

對此，交通部長王國材表示，他支持台鐵對出勤員工敘獎，感謝第一線同仁堅守崗位，提供旅客運輸服務。

台鐵則表示，敘獎名單中都是五一勞動節出勤且參與相關應變計畫的員工，大多為第一線員工，相關程序完備後，將盡速敘獎表揚。