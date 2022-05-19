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iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝！相機變大機身更窄

記者葉國吏／綜合報導　

蘋果最新手機iPhone 14，外界預計在今年秋季發表會會推出。國外知名YouTube頻道Unbox Therapy率先取得iPhone 14 Pro Max模型機開箱，前鏡頭果然如同先前外界所傳的由「瀏海」變成「驚嘆號」之外，由外型尺寸的變化推估新iPhone將會有相機、電池的升級，而且邊框將會變得更窄。

▲▼iPhone 14 Pro Max模型機開箱。（圖／翻攝YouTube／Unbox Therapy）

▲iPhone 14 Pro Max（右）模型機開箱，左邊為iPhone 13 Pro Max。（圖／翻攝YouTube／Unbox Therapy，下同）

▲▼iPhone 14 Pro Max模型機開箱。（圖／翻攝YouTube／Unbox Therapy）

▲iPhone 14 Pro Max（左）主鏡頭模組面積比iPhone 13 Pro Max（右）比較大一些。

從Unbox Therapy的開箱影片中可以看到，這款iPhone 14 Pro Max模型機是透過特殊管道取得，這種模型機通常是提供給配件商開模使用，所以尺寸外觀都會跟實機相當接近。影片中他用iPhone 13 Pro Max來做比較，在相機模組的區域可以發現iPhone 14 Pro Max較大。

▲▼iPhone 14 Pro Max模型機開箱。（圖／翻攝YouTube／Unbox Therapy）

▲iPhone 14 Pro Max採挖孔螢幕，「瀏海」前鏡頭變成驚嘆號。

▲▼iPhone 14 Pro Max模型機開箱。（圖／翻攝YouTube／Unbox Therapy）

▲iPhone 14 Pro Max（上）厚度稍增加一些。

至於寬度，i14比i13縮減約0.5mm，據此推測i14可能會有更窄的邊框。另外，最被眾人詬病的前鏡頭「瀏海」造型，這次則是改用打孔螢幕，也就是變成「驚嘆號」的外型；iPhone 14 Pro Max厚度也增加約0.32mm，預測是為了要增加電池容量，不過也有可能是要升級相機元件。之前有分析師指出，iPhone 14 Pro Max相機將會升級到4800萬像素，可能因此讓相機模組、鏡頭直徑都有增加。

▲▼iPhone 14 Pro Max模型機開箱。（圖／翻攝YouTube／Unbox Therapy）

 

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