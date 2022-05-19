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援交妹拿恩客手機狂刷「滿貫大亨」點數卡　他收2.5萬帳單氣炸

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲楊女跟恩客借手機，盜刷遊戲點數。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台中一名楊姓女子前年從事性交易，沒想到完成後跟恩客借手機進行盜刷，購買遊戲「滿貫大亨」的點數共11筆，金額高達2萬4,910元。台中地院審理後，依照行使偽造準私文書罪，判楊女4個月有期徒刑，可易科罰金。

根據判決書內容，楊女2020年10月17日與顧客從事性交易，事前先委託身份不詳的人預先設置Apple ID（用在iPhone、iPad等蘋果電腦公司產品置此存取所有蘋果電腦公司服務的帳號），再到日租套房跟恩客性交易，完事後佯稱有在經營網拍，但手機沒電，希望能跟恩客借手機來操作。

▲▼ 。（圖／翻攝Apple Store）

▲楊女拿恩客的手機狂刷遊戲「滿貫大亨」的點數卡。（圖／翻攝Apple Store）

楊女拿到恩客的手機，立刻跟身份不詳的人聯絡，將恩客的門號綁定在預先設置的Apple ID，接著在短短8小時之內，連續選購遊戲「滿貫大亨」的遊戲點數11次，金額一共2萬4,910元。恩客11月收到帳單，才知道受騙上當，氣得報警處理。楊女偵訊時則坦承犯行。

台中地院審理後認為，楊女觸犯行使偽造準私文書罪、詐欺得利罪等罪嫌，但考量楊女高中畢業，工作為服務業、經濟狀況只能勉強維持，加上犯後態度尚可，已與被害人達成和解，因此依照行使偽造準私文書罪，判楊女4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元。

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