台中+6770！再增2死...設置大型篩檢站　5／30起幼童施打疫苗

▲▼台中市今天新增6770例，盧秀燕說明親子得來速等相關措施，有6名中重症住院插管，2名9旬男確診病逝。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全國確診人數今天破8萬，台中市新增6770例，比昨天多出2千多人，市長盧秀燕在防疫記者會表示，台灣的疫情還在爬升，除了啟動的「親子得來速」門診，讓親子免去分開排隊的困擾之外，近日也會啟用大型篩檢站，避免民眾全擠到醫院去篩檢。衛生局副局長邱惠慈表示，新增案例中，有6人中重症至少都有打2劑，目前住院插管，2名90多歲男性確診後都在15日病逝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，台中市日前推出「快篩陽得來速」、「兒童得來速」、「診所PCR得來速」這三項措施，累積服務30051人次，市府為了免除親子重覆或分開排隊，體貼需要帶著兒童、有緊急就醫篩檢的家庭，今天起部分「兒童得來速」的大型醫院，優化成「親子得來速」，服務18歲以下的兒童與青少年，親屬可以有2人陪同。

中國醫兒童醫院院長王志堯表示，「親子得來速門診」由醫師專業問診，醫師會依據兒童與大人的症狀進行專業處置，不過建議家長，如果症狀輕微可以多與社區兒科醫師、家庭醫師遠距諮詢，若仍有疑慮才來「親子得來速門診」，共同珍惜寶貴醫療資源。

至於兒童施打疫苗一事，台中市的國高中與國小的BNT疫苗，應該會在25日以後送抵，市府預計5月30日起針對6至11歲，以及12至18歲學生BNT第3劑接種作業，教育局今天會發給學生意願書，家長有7天考慮期，如果施打日期是在畢業典禮之後，學生仍可回到學校或是自行到診所施打。

邱惠慈說，今天新增6人中重症，4男2女，年齡在40至80歲之間，都有慢性病史，有2人打了2劑，其他人都打3劑，目前不是住進加護病房就是專責病房，都有插管用藥，市府密切觀察病情變化。

1名90多歲失智症男性，打了3劑，5月13日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，經PCR確診，15日腦幹和腦室出血，家人決定不急救，當天病逝；另1人也是90多歲男性，住在養護中心，5月14日身體不適就醫PCR採檢陽性，15日病逝。