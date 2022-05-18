林新醫院疏失害全家居隔10天　衛生局長盼諒解醫護：暫不開罰

▲台中市衛生局長曾梓展。（資料照／記者游瓊華攝）

記者鄧木卿、黃資真／台中報導

台中市1名50多歲的陳太太5月6日接獲疾管署通知確診後，自己和家人乖乖在家居隔10天，不料竟因為1通視訊問診才得知根本沒確診，邱姓網友在臉書PO文抱不平。林新醫院出面道歉坦承疏失，正研議相關賠償辦法，衛生局長曾梓展表示，目前尚未考慮開罰。

林新醫院表示，急診醫師當天主動幫忙做PCR結果是陰性，醫護人員必須在24小時內通報，由於通報數量太多，人力不足，於是通報給健保局的快易通系統是陰性，但給疾管署的卻誤植為陽性，導致疾管署傳簡訊通報陳太太是陽性。

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院方提到，已連繫上陳太太，對方語氣並沒有氣憤，反而支持且同情醫護人員的辛勞，作業上難免有疏失，她不知道是誰把事情傳出去，目前她只希望事情趕快落幕，更希望院方能夠賠償未工作期間的損失。

針對林新醫院的疏失，台中市政府表示，針對此個案，已確認為院方的個人疏失，輸入資料錯誤，代表院方跟民眾致歉，但也要跟大家說明，疫情以來，醫院工作量非常龐大，在防疫、看診和給藥部分，一直在最前線盡忠職守，維護市民健康。衛生局長也出面緩頰說明，目前尚未考慮開罰醫院，望大家諒解醫護辛苦。