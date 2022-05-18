幫里民申請急難喪葬補助　高雄里長私吞2.5萬被起訴

▲林園清水寺發放的急難補助金，竟遭李姓里長私吞。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市林園區一名李姓里長在2018年間，幫3名里民向林園清水寺申請急難及喪葬補助金各1萬元，等補助金發下後，李姓里長領了補助，竟只給其中一名劉姓里民5000元，私吞剩下的2萬5000元，後來東窗事發，李姓里長移送偵辦，檢方今偵結，依侵佔罪嫌將李姓里長提起公訴。

檢方指出，李姓里長是在2015年到2018年擔任里長，而林園清水寺從2016年起，就對林園區24個里，提供急難及喪葬補助金服務，需由里長代為申請，由清水寺主任委員決定補助金額後，再通知里長來領取。

2018年間，李姓里長得知劉、蔡黃、徐姓等3位里民家中困頓、經濟拮据，於是幫他們3人申請急難補助，同年8月和10月間李姓里長拿到每個人1萬元的補助後，竟然只給劉姓里民5000元，蔡黃、徐姓里民則一毛沒給，暗槓了2萬5000元。

後來劉姓里民覺得有異，向清水寺主委詢問，加上徐姓民眾隔年再度向清水寺申請，才得知錢被李姓里長中飽私囊了，事情才曝光。

李姓里長到案後辯稱沒有私吞，一開始說有給劉姓里民1萬元，後來又改口給了5000元，另外5000元先拿去給更急迫的徐姓里民，但里長說法明顯與3位里民兜不攏，檢方偵查後，認定李姓里長有侵佔之實，依法將他起訴。