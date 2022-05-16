　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

燃燒枯葉釀大火！魚池國中旁火燒山4天害停課　農民下場出爐

記者陳韻如／南投報導

南投縣魚池鄉2021年4月中發生山林火災，延燒面積逾12公頃，鄰近的魚池國中曾因此緊急停課1天。經查，大火是因一名黃姓農民於山腳下燃燒竹葉等易燃物質而引發，而黃男事後卻辯稱並非自己引發火勢，是有人丟菸蒂才造成，但所有事證皆指向黃男犯案，南投地院法官審理後，也依失火燒燬他人之森林罪判他3個月徒刑。

▲▼南投魚池鄉火燒山。（圖／翻攝議員王秋淑臉書）

▲南投魚池鄉火燒山。（圖／翻攝議員王秋淑臉書）

這起火警發生在2021年4月，起火地點位於魚池國中旁，火場內林相為雜木、竹林及杉木，火災型態包括地表火、樹冠火及團火，因為植被及易燃物質累積不少，火勢一發不可收拾。

南投林管處長李政賢指出，這場林火總共總共投入346人進行救火，開闢防火線1997公尺，黑鷹直升機投水96架次及CH-47投水36架次進行空中灑水作業，火勢在4天後才完全撲滅。林火延燒面積約12.76公頃，其中竹木被害面積約2.8公頃。

▲▼南投魚池鄉火燒山。（圖／翻攝議員王秋淑臉書）

根據判決，當時黃男在現場，並坦承他有在山腳下燃燒枯枝、竹葉等，想要做成推肥去整地在燒的過程有一陣風吹來，把燒起來的雜草吹到竹林處而引起火災。另外，也有目擊者出面作證，並稱他當時見到燒起來後，還想前往協助滅火，但火勢一發可收拾，只好趕緊打電話報警。

不過，黃男事後卻全盤否認，還稱自己當時只是在現場而已，但並非他燒東西而引發火勢，是有人亂丟菸蒂造成的。

法院審理後認為，當時有員警到場，而黃男也向員警坦承是自己燃燒枯葉造成火災，而目擊者也指證歷歷，法官最終依法判黃男3個月徒刑，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
滾床片破10萬觀看！　「雪乳戰神」心死發聲了
學生確診飆破9萬！　全台2102校停課
快訊／士林民宅大火！　1人躺浴室「救出已成焦屍」
南韓「最愛的台灣人」排行出爐！　他看第3名超興奮
美槍擊「台僑1死5傷」死者身份曝！　她驚揭父母保命關鍵
快訊／國泰產跟進「拒重複投保」！　公告出爐
慢16秒就被活埋！他抬頭一看急倒車　土石流瞬間崩落
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫妻吵架他衝廚房持刀自鎖房內　警消破門噴辣椒水救回失控男

桃園發燒男呼吸喘送醫8小時亡　PCR陽性確診...法醫相驗曝死因

快訊／士林5樓民宅火警　1人躺浴室「救出已成焦屍」

慢16秒就被活埋！他抬頭一看秒衝急倒車　土石流眼前瞬間崩落

霸凌同事罵死人妖+多次翹班曠職　台大研究助理遭解僱提告吞敗

超噁！色男闖女鄰居頂樓　拿內褲狂聞蹭下體再掛回去

燃燒枯葉釀大火！魚池國中旁火燒山4天害停課　農民下場出爐

已婚男醫下藥迷昏實習美女醫　判刑定讞入獄還被廢止執照

快訊／排隊買實名制快篩竟猝死　桃園男突倒地PCR待驗中

狗爬式狂歡遭前男友背後偷拍11秒　她氣炸怒告：不是每次都可以

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

喵星人讓奴才頭頂按摩服務　按到眼神死網友笑：已昏了

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

夫妻吵架他衝廚房持刀自鎖房內　警消破門噴辣椒水救回失控男

桃園發燒男呼吸喘送醫8小時亡　PCR陽性確診...法醫相驗曝死因

快訊／士林5樓民宅火警　1人躺浴室「救出已成焦屍」

慢16秒就被活埋！他抬頭一看秒衝急倒車　土石流眼前瞬間崩落

霸凌同事罵死人妖+多次翹班曠職　台大研究助理遭解僱提告吞敗

超噁！色男闖女鄰居頂樓　拿內褲狂聞蹭下體再掛回去

燃燒枯葉釀大火！魚池國中旁火燒山4天害停課　農民下場出爐

已婚男醫下藥迷昏實習美女醫　判刑定讞入獄還被廢止執照

快訊／排隊買實名制快篩竟猝死　桃園男突倒地PCR待驗中

狗爬式狂歡遭前男友背後偷拍11秒　她氣炸怒告：不是每次都可以

隔離2次都沒事…她推「強免疫力菜單」　羞躲危機：夫確診前還交合

夫妻吵架他衝廚房持刀自鎖房內　警消破門噴辣椒水救回失控男

劉冠廷快篩陽！　女友孫可芳「記者會緊急取消」

桃園發燒男呼吸喘送醫8小時亡　PCR陽性確診...法醫相驗曝死因

獨／八點檔男星確診　不忌口竟「身體發炎反應」增強

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

約餐廳相親！女生「弟妹一起帶」狂點餐13000元　他跑廁所下決定了

快訊／士林5樓民宅火警　1人躺浴室「救出已成焦屍」

南加州「台灣教堂槍擊案」死者身分曝光　制伏槍手牧師回報現況

薛凱琪戴藍色放大片變「大陸網美臉」！　網看傻認不出：好恐怖

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

夜店初體驗就撿屍　19歲乖乖男極度自責獲輕判

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

即／桃園男排實名制快篩竟猝死

快訊／貨車違停買檳榔！台東男閃不過猛撞慘死

快訊／新店騎士與貨車擦撞倒地　無心跳命危

街友遭活活打死　2嫌1收押1聲押

即／王美花參加研討會慘摔　幕僚嚇壞急送急診

50歲護理師開「超狂條件」徵婚　媒人婆也嚇一跳

狗爬式狂歡遭前男友偷拍　她怒告：不是每次都可以

三重情侶遭轟5槍！手術前PCR才知「無症狀確診」

即／疑右轉盲區奪命　高雄女騎士爆頭送醫亡

男大生外送便當自摔　慘遭小貨車輾斃

彰化白車追撞迴轉貨車　瞬間成廢鐵駕駛喪命

即／網購清冠一號挨詐　匯款後秒被拉黑

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

夜店初體驗就撿屍　19歲乖乖男極度自責獲輕判

「新冠、感冒」咳嗽法大不同！醫2大關鍵教你分辨

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

疫情衝擊餐飲業最高補助10萬元　經濟部助攻業者拚外帶商機

僅限2人！Netflix最新共享新資費曝

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

米砂再曝AV徵才訊息！曝光業內薪資＋公司3福利

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面