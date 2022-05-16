燃燒枯葉釀大火！魚池國中旁火燒山4天害停課　農民下場出爐

記者陳韻如／南投報導

南投縣魚池鄉2021年4月中發生山林火災，延燒面積逾12公頃，鄰近的魚池國中曾因此緊急停課1天。經查，大火是因一名黃姓農民於山腳下燃燒竹葉等易燃物質而引發，而黃男事後卻辯稱並非自己引發火勢，是有人丟菸蒂才造成，但所有事證皆指向黃男犯案，南投地院法官審理後，也依失火燒燬他人之森林罪判他3個月徒刑。

▲南投魚池鄉火燒山。（圖／翻攝議員王秋淑臉書）

這起火警發生在2021年4月，起火地點位於魚池國中旁，火場內林相為雜木、竹林及杉木，火災型態包括地表火、樹冠火及團火，因為植被及易燃物質累積不少，火勢一發不可收拾。

南投林管處長李政賢指出，這場林火總共總共投入346人進行救火，開闢防火線1997公尺，黑鷹直升機投水96架次及CH-47投水36架次進行空中灑水作業，火勢在4天後才完全撲滅。林火延燒面積約12.76公頃，其中竹木被害面積約2.8公頃。

根據判決，當時黃男在現場，並坦承他有在山腳下燃燒枯枝、竹葉等，想要做成推肥去整地在燒的過程有一陣風吹來，把燒起來的雜草吹到竹林處而引起火災。另外，也有目擊者出面作證，並稱他當時見到燒起來後，還想前往協助滅火，但火勢一發可收拾，只好趕緊打電話報警。

不過，黃男事後卻全盤否認，還稱自己當時只是在現場而已，但並非他燒東西而引發火勢，是有人亂丟菸蒂造成的。

法院審理後認為，當時有員警到場，而黃男也向員警坦承是自己燃燒枯葉造成火災，而目擊者也指證歷歷，法官最終依法判黃男3個月徒刑，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。