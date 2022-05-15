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衝！黃亞細肉骨茶「超商聯名美食」開吃　挑戰獵奇胡椒雪糕、奶茶

▲▼「全家X黃亞細肉骨茶」合作推出6款聯名美食。（圖／業者提供）

▲新加坡肉骨茶第一品牌「黃亞細肉骨茶」跟超商合作推出一系列聯名美食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

超商就能吃到道地東南亞美食！新加坡肉骨茶第一品牌「黃亞細肉骨茶」跟超商合作了，聯手推出一系列聯名美食，包括打拋涼麵、馬來式炒麵等經典美味，還有超狂胡椒白醬雪糕、胡椒奶茶等獵奇選擇，即日起就能用銅板價爽嗑一波。另，萊爾富近日也找來麻膳堂聯名獨賣4款美食，有麻辣排骨飯、麻辣豬肉寬粉等，通通要衝嚐鮮。

▲▼「全家X黃亞細肉骨茶」合作推出6款聯名美食。（圖／業者提供）

▲打拋豬涼麵、馬來式炒麵通通超欠吃。

「全家X黃亞細肉骨茶」首度合作，聯手推出一系列濃濃南洋風味美食，首推夏天必吃的「打拋涼麵」，使用大火爆炒辛香料製成打拋豬肉秘調醬汁，再放上打拋豬肉、青刀豆搭配冰涼涼麵，鹹香口感涮嘴到不行，再來的「馬來式炒麵」，麵條特意以南洋風味的蝦醬、辛香料快炒，接著加入蕃茄、鮮蝦、魷魚、蛋酥等豐富配料，打造帶勁的甜辣口感。

▲▼「全家X黃亞細肉骨茶」合作推出6款聯名美食。（圖／業者提供）

▲加碼吃超獵奇胡椒白醬雪糕。

還有把經典濃醇肉骨茶湯、白胡椒打造成「黃亞細肉骨茶風味蘇打餅」，以及通通吃得到胡椒香的獵奇「黃亞細胡椒奶茶」、「胡椒白醬雪糕」，尤其雪糕裡頭可夾著胡椒餅乾，卡滋卡滋的口感微嗆微鹹微甜，創意十足，即日起就能開吃。

▲▼萊爾富聯名麻膳堂推出4款美食。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富聯名麻膳堂推出4款美食。

另，萊爾富近日也攜手「麻膳堂」獨家推出4款聯名美食，首推「麻辣炒飯佐無骨排骨」，是以特選無骨炸排骨搭配特調麻辣醬拌炒過的黃金炒飯組合，還吃得到大火爆香的蛋汁，讓人一口接一口，而「椒麻牛肉烤飯糰」選用醬油飯體加入特調麻辣醬，裡頭包著滿滿五花肉片，超級夠味。

還有這碗「麻辣豬肉寬粉煲」，使用特調麻辣醬與多種辣椒爆炒成麻辣湯底，再放入寬冬粉，搭配高麗菜、凍豆腐、豬肉等配料，嗜辣者一定要嚐鮮，最後的「椒麻雞絲涼麵」則是烏龍麵上鋪滿雞絲、小黃瓜，再淋上麻膳堂特調辣油，口感香辣爽快，趕緊衝門市了。

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