太狂！「鹹酥雞+OREO餅乾」比薩來了　還吃得到魷魚圈、甜不辣

▲超狂「台味第一讚鹽酥雞比薩」開吃了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

獵奇新口味肯定要吃！人氣比薩店「必勝客」又有超狂新作了，強勢推出「台味第一讚鹽酥雞比薩」，選用3種經典小吃「鹽酥雞」、「魷魚圈」、「甜不辣」搭配「OREO餅乾」，超奇妙組合創意十足，明（10）日起限時、限量開賣，還能搭配外帶買大送大或外送買大送小比薩優惠。

必勝客「逗陣Hot台味」全新「台味第一讚鹽酥雞比薩」，集結鹹酥雞攤最經典必吃3種美食，包括「火紅鹽酥雞」、「魷魚圈」、「甜不辣」，再佐以九層塔、洋蔥、蔥花、胡椒粉等配料，最特別的是搭配最新「黑脆可可起司餅皮」，將整個OREO餅乾包進芝心餅皮當中，最後撒上帕馬森起司，超獵奇口味肯定要嚐鮮，明（10）日起於全門市限時、限量開吃。

▲最新「厚豆香炸雞波堤堡」開吃。（圖／記者蕭筠攝）

另，「21PLUS、21風味館」近日也首度找來「Mister Donut」合作，聯名推出超狂「厚豆香炸雞波堤堡」，選用經典招牌豆香蜜糖波堤變身漢堡包，Q彈波堤結合黑須豆香粉、蜜糖外衣，可是讓人一口接一口，中間則夾進酥脆無骨炸雞腿排、新鮮生菜，打造微甜微鹹的口感，還帶有淡淡花生香，5月11日起至5月29日限時開吃，每門市每日限量15份，漢堡控、波堤控肯定要嚐鮮。

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