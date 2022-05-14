快訊／台南超跑男吸金5億捲款落跑　法院裁定羈押禁見

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記者趙蔡州／綜合報導

台南市東區一名洗鞋店劉姓老闆涉嫌代客操作股票，結果吸金5億多元後捲款潛逃。台南市警方接獲報案，會同台南市調查處、刑事局及基隆、台北、新北市等警方聯手偵辦，於13日在台北某飯店逮捕到劉男，台南地檢署複訊後提出聲押，台南地院14日晚間開庭審理，裁定劉男羈押禁見。

劉男在台南市東區經營洗鞋店，平常會在社群軟體曬出超跑、高檔精品炫富，並以股市高手自居，聲稱可以「代客操作股票」，標榜「虧損免賠」、「年息5%」等話術吸引他人投資，起初因為績效頗佳，委託代操群組人數一再增加，最多時超過5百人，代操總金額超過5億元以上。

▲劉男涉嫌代客操作股票，吸金5億多元後捲款潛逃。（圖／記者林悅翻攝）

劉男最初依每人投資金額，在買賣股票後，於每周二發放當期代操盈利，並收取1成當代操費，直到近期因為疫情因素，加上國際經濟波動大，股市狀況不佳，他希望改變代操模式，要求投資人必須簽約「2年內不得拿回本金」，盈利也改為每月或每季發放。

消息一出立刻引起投資人疑慮，要退拿回本金並退出股票代操作社團，結果劉男先是拖延退還本金的時間，接著直接關閉洗衣店捲款潛逃。被害人事後到劉男在安平的住家、東區洗鞋店都找不到人，才發現對方早已落跑，氣得集結到派出所報案。

台南市警察局第四分局表示，劉男涉嫌假投資真吸金手法進行詐騙，截至11日止已有70多人報案，累計金額達1億2千多萬元，預估總受害人數可能破百、受害金額高達數億元。

台南警方會同台南市調查處、刑事局及基隆、台北、新北市等警方聯手偵辦，於13日順利在台北某飯店逮捕到劉男，訊後依詐欺、銀行法、證交法等罪嫌，將劉男移送台南地檢署偵辦。

台南地檢署14日複訊劉男後提出聲押。台南地院14日晚間開庭審理，裁定劉男羈押禁見。

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