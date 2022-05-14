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紐時：芬蘭瑞典入北約　土耳其趁機向西方開價

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲ 土耳其總統艾爾段 。（圖／路透）

文／中央社

土耳其總統艾爾段今天表示，土耳其不想表態歡迎芬蘭與瑞典加入北約。這顯示芬蘭與瑞典加入北約恐不若外界預期般一帆風順，土耳其應是藉此當籌碼向西方開條件。

「紐約時報」報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天在伊斯坦堡一間清真寺結束週五祈禱會後告訴媒體：「當前我們關注瑞典與芬蘭申請加入北約的後續發展，但不持正面觀點。這些北歐國家老是喜歡庇護恐怖組織。」

他特別提到庫德工人黨（PKK）1980年代之初於土耳其製造暴力分離運動，瑞典就是PKK的溫床之一，「就這點來看，我們不可能對（瑞典芬蘭申請入北約）這事正面看待」。

芬蘭日前表態申請加入北大西洋公約組織（NATO），預料瑞典也很快會跟進。北歐兩主要國家的加入將使北約擴大為32個成員，並再次打擊俄國總統蒲亭試圖阻止北約東擴；阻止北約東擴進逼是俄國這次入侵烏克蘭的理由之一。

▲▼芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。（圖／路透）

▲ 芬蘭總理馬林（Sanna Marin）與總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）宣布支持芬蘭加入北約。（圖／路透）

紐時指出，土耳其是北約軍力最龐大的成員之一，這段期間也大致配合西方對俄國侵烏的制裁，並同意封鎖包含俄國在內的外國軍艦能進出黑海的海峽。新成員加入需目前北約30個成員一致同意。艾爾段顯有意藉此當籌碼。

土耳其會不時在北約裡擺架子。2014年北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）提名案，艾爾段就曾借題發揮，最後這類小摩擦都透過外交途徑解決。

但土耳其先前因向俄國採購S400地對空飛彈系統，在北約裡製造緊張，艾爾段與蒲亭關係若即若離，兩人都喜歡擺出地區大國的實力。艾爾段與莫斯科培養關係，一部分是為平衡西方，一部分也是出於必要，因為土耳其有許多難題需靠俄羅斯幫忙，但這幾年雙方在亞塞拜然、利比亞、敘利亞等問題上卻又立場不同。

紐時認為，艾爾段在芬蘭與瑞典加入北約一事的雜音，很可能是藉機為自身利益爭取籌碼，像是土耳其長年心頭隱患的庫德族分離分子，以及長年與希臘間在賽普勒斯（Cyprus）的爭端。

卡內基研究所（Carnegie Institute）歐洲分所客座學者、前土耳其外交官歐爾根（Sinan Ulgen）表示，艾爾段老早就對瑞典允許庫德工人黨成員或有關係者在境內活動感冒。

歐爾根說：「艾爾段是藉此機會施壓瑞典，讓對方就庫德族議題讓步。」

歐洲外交關係協會（ECFR）高級研究員艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）也認為，艾爾段的不滿另在於瑞典是歐盟裡幾個最緊盯土耳其人權議題的國家之一，此外艾爾段可能也不願得罪蒲亭，「艾爾段知道現在他的話有份量，拿來當籌碼藉機向西方討價還價」。

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