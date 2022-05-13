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表態了！2022桃園市長大選　國民黨「深藍部隊」公開挺她

▲黃國園黨部於表揚「退軍之光」羅吉源中將大會中，公開力挺「在地」立委呂玉玲參選桃園市長。（圖／記者楊淑媛攝）

▲黃國園黨部公開力挺「在地」立委呂玉玲參選桃園市長。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，國民黨迄今遲未推出人選，受到各界關注！長年來，被喻為國民黨「深藍部隊」的黃國園黨部，13日於表揚「退軍之光」羅吉源中將大會中，首度公開力挺「在地」立委呂玉玲參選市長；會中同時也通過成立榮民社團後援會，即日起迄年底，定期召開輔選會議，團結和諧贏回桃園。

▲黃國園黨部於表揚「退軍之光」羅吉源中將大會中，公開力挺「在地」立委呂玉玲參選桃園市長。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園榮民社團後援會由羅吉源中將擔任會長。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園榮民社團後援會由羅吉源中將、桃園團管區前司令蔡鋒，擔任正、副會長，會址位於中壢區中山路上，同時也支持國民黨桃園市議長邱奕勝繼續連任市議長。

▲黃國園黨部於表揚「退軍之光」羅吉源中將大會中，公開力挺「在地」立委呂玉玲參選桃園市長。（圖／記者楊淑媛攝）

▲邱奕勝議長致贈「退軍之光」羅吉源中將獎座。（圖／記者楊淑媛攝）▲黃國園黨部於表揚「退軍之光」羅吉源中將大會中，公開力挺「在地」立委呂玉玲參選桃園市長。（圖／記者楊淑媛攝）

▲呂玉玲立委致贈「退軍之光」羅吉源中將獎座。（圖／記者楊淑媛攝）

黃國園中壢支黨部13日舉辦退將表揚大會，頒獎給甫獲登新竹縣誌百大名人的退休中將、桃園市中央軍事院校校友會理事長羅吉源，包括黃國園黨部主委蔡忠誠、立委呂玉玲、議長邱奕勝及各榮民團體到場觀禮。主委蔡忠誠於致詞中表示，羅吉源中將一生戎馬、貢獻國家，是黃國園黨部終身黨員，是退軍之光也是桃園之光，值得大家學習。▲黃國園黨部於表揚「退軍之光」羅吉源中將大會中，公開力挺「在地」立委呂玉玲參選桃園市長。（圖／記者楊淑媛攝）

▲蔡忠誠主委致贈「退軍之光」羅吉源中將獎座。（圖／記者楊淑媛攝）

接著蔡主委道，年底11月26日桃園市三合一選舉，為了贏得勝選，榮民社團今天成立後援會，就是要整合所有的力量，大家有一致的想法、一致的步驟，分進合擊、細緻分工贏回桃園。蔡忠誠說，他個人也一直在找贏的方法，認為唯有挺在地的力量，在桃園才有機會贏！因為「憑什麼一個空軍(暗指羅智強)來了之後，我們就要把陸軍的兵權交給您！

▲黃國園黨部於表揚「退軍之光」羅吉源中將大會中，公開力挺「在地」立委呂玉玲參選桃園市長。（圖／記者楊淑媛攝）

在場觀禮的立委呂玉玲表示，黨中央已啟動選舉機制，時候到了自然會有解答；對於羅智強辭去北市議員展現參選桃園市長決心，呂則淡然表示「歡迎他來桃園、歡迎更多人來桃園」。

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