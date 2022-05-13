新郎新娘「背後著火」淡定完婚　驚人畫面流出！網知真實身分跪了

記者吳美依／綜合報導

美國發生一場令人難忘的婚禮，新郎新娘準備退場時，十指緊扣、面帶微笑地揮手致意，與此同時，2人背後竟在燃燒著熊熊火焰，賓客卻興奮歡呼。原來，這對新人都是專業特技演員，他們為了這場婚禮，特地準備精彩橋段，影片流出後，也讓上千萬網友佩服不已。

DJ兼婚禮攝影師拉斯（Russ Powell）親手拍下驚人片段，他表示，加布（Gabe Jessop）及安比爾（Ambyr Bambyr）因為工作而在好萊塢片廠認識，進一步擦出愛火，如今終於修成正果。

▲美國一對特技演員在婚禮上大秀實力。（圖／翻攝TikTok@djrusspowell）



拉斯提醒，新人「都是受過訓練的專業人士，不要在家裡輕易嘗試。」至於一些網友擔心新娘頭髮著火，他解釋，2人頭髮及臉龐都有塗上抗灼傷凝膠（anti-burn gel），新娘表演時也戴著假髮。

其他網友紛紛留言，「他們的孩子長大後，會發現爸媽比自己還要酷。」、「這是一場獨特的婚禮，可以說是為彼此量身打造的。」也有人歪樓表示，「攝影師壓力好大！」、「這一段的婚禮照片應該不太好看？」