百富資本吸金30億！涉案人竟是「國安會退休高官」

▲百富公司違法販售境外基金案，儲國衡被查出竟是國安會退休高官。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

百富資本控股公司自2016年起涉嫌在台販售未經核准的2檔澳洲基金，吸引到約30億元的投資款，台北地檢署12日指揮調查處搜索3處，並約談負責人儲國衡、儲開軒父子檔等4人。北檢認為說詞避重就輕，今晨依違反證券投資信託及顧問法等罪，命儲開軒300萬交保、儲國衡交保200萬，父子均限制出境。另外，儲國衡經調查後發現，竟是國安會退休主任，如今卻也涉案，令人不勝唏噓。

據了解，儲男等人靠著販售境外基金，6年來吸引到約30億元的投資款，儲男和父親大發利市，名下擁有多處不動產，儲男也會在臉書上高調秀出瑪莎拉蒂炫富，不過由於這2檔境外基金未經主管機關核准，儲男父子等人涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》。

▲百富公司違法販售境外基金案，兒子儲開軒。（圖／記者劉昌松攝）

而令人訝異的是，專案小組調查發現，儲國衡退休前竟是國安會退休高官，退休後在兒子公司擔任董事，並且幫著兒子違法販售股票，檢調懷疑，他利用過去擔任公職的人脈推銷，可能還找了過去的同事部屬購買，未來也將深入調查，釐清真相。

檢調12日發動搜索約談負責人儲國衡、儲開軒父子檔等4人，台北地檢署認為父子2人說法避重就輕，今晨依違反證券投資信託及顧問法等罪，命儲開軒300萬交保、儲國衡交保200萬，父子均限制出境。